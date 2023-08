Hjulmand begriber det ikke: - Det er håbløst

- Bare vent og se, hvad der sker efter 1. september, det er et kæmpe problem, at vi ikke har samme regler i forhold til Finansiel Fair Play i hele verden, siger landstræner Kasper Hjulmand og henviser til, hvad der er sket i Saudi-Arabien de seneste måneder

Kasper Hjulmand har lagt ansigtet i de rette folder.

For landstræneren er ikke bare bekymret. Han er meget urolig og utryg for den udvikling vi lige nu oplever på det internationale transfermarked, hvor klubberne fra Saudi-Arabien buldrer frem og køber spillere for kæmpemæssige summer i de europæiske klubber.

Bekymringen og utrygheden i forhold til, hvad der foregår, handler meget om det faktum, at der lige nu ikke spilles efter de samme regler i den internationale fodboldverden.

Kasper Hjulmand forstår ikke, hvorfor transfervinduet ikke lukker 1. august. Foto: Claus Bonnerup

- Det er et kæmpemæssigt problem for hele fodboldsystemet, at man ikke har fælles regler og dermed også har Finansiel Fair Play regler i Saudi-Arabien, siger landstræneren og uddyber:

- Det, der sker, kommer til at forandre fodboldverdenen. Og vi er først lige startet nu.

- Jeg har dog oplevet, at nogle engelske klubber er blevet reddet af Saudi-pengene, så de kan overholde Finansiel Fair Play-reglerne.

- Men bare vent og se, hvad der sker efter 1. september, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand har svært ved at forstå, hvorfor der ikke er Finansiel Fair Play regler for klubberne i Saudi-Arabien. Foto: Claus Bonnerup.

Den bemærkning handler om, at transfervinduet i Saudi-Arabien først lukker næste tre uger efter det hovedparten af det europæiske transfervindue er lukket.

- Jeg har svært ved at forstå, man ikke har fælles regler for klubfodbolden i hele verden, siger Kasper Hjulmand, der også er den overbevisning, at det er helt skævt, at transfervinduet i det meste af Europa først lukker med udgangen af august.

- Transfervinduet burde lukke 1. august. Mange ting bliver altid lavet i sidste øjeblik. Det er håbløst, at det lukker så sent, nu hvor turneringerne er godt i gang ude i Europa.

- Hvis man lukkede transfervinduet 1. august, ville spillerne komme tidligere i kamp, så de ikke skal gå og vente på at skifte klub, mener Kasper Hjulmand og nævner Victor Kristiansen som et eksempel. Foto: Claus Bonnerup

- Hvis man lukkede vinduet 1. august, ville klubberne få ro til at arbejde med spillerne i starten af sæsonen.

- Se på en spiller som Victor Kristiansen. Ham ville jeg da gerne have med.

- Men han har ikke spillet ét minut, siden Slovenien-kampen i juni. Han er ved at løse sin situation nu (tæt på skifte til Bologna, red.), men var vinduet lukket 1. august, havde han formentlig allerede fået spilletid nu, mener landstræneren.

Kasper Hjulmand vil ikke svare konkret på, om han kunne finde på at tage et job i Saudi-Arabien. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Kasper, kunne du finde på at tage et trænerjob i Saudi-Arabien?

- Det vil jeg ikke stå og være absolut på. Verden er noget mere kompliceret, end vi en gang imellem gør den til i Danmark.

- Vi gør rigtigt i at lytte mere, selvom vi gerne have verden går i en bestemt retning.

- Vil du tage afstand og mene, at det vil være et mærkeligt valg, hvis en dansk spiller vælger at skifte til Saudi-Arabien?

Landstræneren mener vi skal passe på med at være alt for fordømmende overfor andre mennesker, der arbejder i Mellemøsten. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Jeg har virkelig ved at være dømmende over for, hvad andre gør. Tusindvis af danskere tager job i Mellemøsten. Jeg ser, at vores udenrigsminister siger, at vi skal være mere lyttende end dømmende over for den store verden. Det er jeg enig i.

- Vil vi gerne præge verden til mere demokrati og menneskerettigheder, så er spørgsmålet, hvordan man bedst gør det. Man skal huske tidslinjen i historien. Vi har ikke altid været verdens bedste, når man ser i historien. Og derfor har jeg det svært med dem, der mener, at de har sandheden, siger Kasper Hjulmand.