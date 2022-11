Hjulmand bekymret: Ingen har brændt banen af

- Situationen for vores angribere er helt sikkert ikke optimal, erkender Kasper Hjulmand, der ventes at udtage yderligere én angriber til sin trup

Hvem skal i grunden score målene?

Et relevant spørgsmål med to uger til første kamp ved VM mod Tunesien.

For ingen af de fire angribere i landstræner Kasper Hjulmands VM-trup har vist stor skarphed her i efteråret.

Okay, Martin Braithwaite har da scoret tre mål for Espanyol.

Andreas Cornelius har endnu ikke scoret, efter han er vendt retur til FCK. Foto: Lars Poulsen.

Jonas Wind har været ude med en skade i to måneder. Han har scoret ét mål, siden han kom retur for Wolfsburg. Foto: Sebastian El-Sagga/Ritzau Scanpix.

Men så er der de tre øvrige:

Jonas Wind – et mål for Wolfsburg i Bundesligaen.

Kasper Dolberg – ingen scoringer for Sevilla.

Andreas Cornelius – et mål for Trabzonspor og ingen for FC København.

- Man kan ikke sige, at det er optimalt for vores angribere. Ingen af dem har ligefrem brændt banerne af her i efteråret, erkender Kasper Hjulmand, der ventes at udtage yderligere én angriber til sin trup.

Yussuf Poulsen er i første omgang ikke udtaget. Landstræneren vil være sikker på, at han er klar., før han får billetten til Qatar. Foto: Jens Dresling.

Yussuf Poulsen og Marcus Ingvarsten ser ud til at slås om den sidste angrebsplads.

Skal landstræneren se udelukkende på formen, udtager han Ingvartsen. Fem mål i seks kampe fortæller alt om, hvor træfsikker, han er.

Men landstræneren har et godt øje til Yussuf Poulsen, der har stor betydning i hele landsholdstruppen.

Kasper Hjulmand har det ikke godt med de spillere, der får besked på, at de ikke kommer med. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

- Jeg har altid været meget glad for Yussuf. Det er jeg stadig. Men han er ikke udtaget endnu, fordi vi vil være sikker på, han er, hvor han skal være rent fodboldmæssigt.

- Vi skal ikke have nogle spillere med i flyet, hvis de ikke er skadefrie, fastslår Kasper Hjulmand, der dermed udelukker at tage spillere med som ikke er spilleklare til første kamp.

Han erkender, at det er en udfordring, at kampformen ikke er optimal for flere af angriberne.

Kasper Dolberg har ikke spillet meget, siden han kom til Sevilla. Landstræneren mener dog, at han er i bedre fysisk forfatning nu end før Em sidste sommer. Foto: Lars Poulsen.

Specielt Kasper Dolberg, der før EM sidst år måtte bruge tre uger på at komme i form. Det er der slet ikke tid til ved VM, hvor Danmark spiller én uge efter ankomst.

Dolberg ramte EM-formen mod Wales i 1/8-finale, hvor han scorede to mål i 4-0 sejren.

- Trænings- og formmæssigt er Kasper et bedre sted nu, end han var sidste år før EM.

- Men det er klart, at situationen ikke er optimal.

- Det handler for ham om hurtigt at finde timingen. Det bliver helt afgørende, fastslår Kasper Hjulmand og slår den optimistiske tone an:

- Min fornemmelse, og det er en klar fornemmelse, er at der sker noget, når vi er samlet på landsholdet.

- Der kommer en speciel tro og en forventning hos os alle, når vi er på træningsbanen, forklarer han.

Kasper Hjulmand sætter senere på ugen navne på de sidste fem spillere til VM-truppen. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand udtager de sidste fem spillere til sin VM-trup senere på ugen. I teorien behøver han først give navnene mandag aften, hvor navnene skal afleveres til FIFA.

Flere af afgørelserne kan komme drypvis de næste dage, men han venter nok også til han har set et par kampe i weekenden med de sidste afgørelser.

