Hjulmand: Danmark er som Klods-Hans

Der er under en måned, til det danske landshold indleder EM-slutrunden, der blandt andet spilles på dansk jord, og dermed er landstræner Kasper Hjulmand også i tænkeboks i forhold til, hvilke 26 spillere han skal udtage.

Det bliver Hjulmands første slutrunde som dansk landstræner, og i et interview med Ud & Se fortæller han om nogle af de tanker, han gør sig forud for slutrunden.

Her fortæller han også, hvordan han mener, det er dansk mentalitet at kritisere de rutinerede spillere, mens de unge på landsholdet bliver hyldet.

- Der er noget Klods-Hans-mentalitet over Danmark. Vi dyrker eventyret om de uforudsete helte. Dem, der kommer som underdogs. Samtidig elsker vi at pille stjernerne ned.

Kasper Hjulmand under 8-0-sejren over Moldova tidligere på foråret. Arkivfoto: Jens Dresling

De stiver holdet af

- Vi skal blive bedre til at hylde vores stjerner. Det er topgutter, der knokler for fællesskabet. En af mine forgængere, 'Ricardo', havde et citat før EM-finalen i 1992 om sin bedstemors korset med tre stivere.

- På landsholdet har vi spillere som Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Thomas Delaney og Christian Eriksen, det er dem, der stiver holdet af. Det er fedt at se de nye og unge, men uden de andre kan det ikke holde, siger Kasper Hjulmand til Ud & Se.

Det danske landshold - med Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og alle de andre - indleder EM med et opgør mod Finland 12. juni, mens der efterfølgende venter kampe mod Belgien og Rusland.

Michael Laudrup har også kommenteret på EM i Danmark.