Hjulmand debuterer hjemme mod Belgien

Kasper Hjulmand får debut som dansk landstræner til september, når Danmark åbner Nations League med en hjemmekamp mod Belgien.

Det viser turneringens kampprogram, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag har offentliggjort.

Uefa har lagt datoerne fast for alle kampene i landsholdsturneringen, hvor Danmark er rykket op i øverste lag blandt de europæiske nationer.

Efter debuten hjemme mod Belgien 5. september kommer England på besøg i Parken 8. september, viser kampprogrammet.

Danmarks Nations League-program Lørdag 5. september: Danmark-Belgien

Tirsdag 8. september: Danmark-England

Søndag 11. oktober: Island-Danmark

Onsdag 14. oktober: England-Danmark

Søndag 15. november: Danmark-Island

Onsdag 18. november: Belgien-Danmark

Danmark var i sidste sæson placeret i det næstøverste lag i turneringen, hvor holdet var i pulje med Wales og Irland.

Den pulje vandt Danmark med to sejre og to uafgjorte kampe, hvilket sikrede oprykningen til øverste lag.

Til gengæld fik Danmark ikke brug for at skulle bruge Nations League som en alternativ vej til EM, da man over to playoffkampe mod Irland nok en gang sikrede sig en slutrundebillet.

Den del stod norske Åge Hareide for som landstræner, men da sommerens EM-slutrunde blev skubbet til 2021, får nordmanden ikke lejlighed til at styre de danske tropper til den tid.

Allerede inden EM-billetten kom i hus, havde Dansk Boldspil-Union (DBU) ansat Kasper Hjulmand som ny landstræner fra sommeren 2020, når det nu udskudte EM var slut.

