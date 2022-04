Hjulmand: - Det er irriterende

Landstræner Kasper Hjulmand var lidt irriteret over, at Danmarks løber ind i de forsvarende verdensmestre fra Frankrig

DOHA (Ekstra Bladet): Det var en blandet følelse, landstræner Kasper Hjulmand stod med efter VM-lodtrækningen i Doha.

- Det er lidt både det ene og det andet, sukkede han.

- Nu skal vi spille mod Frankrig tre gange på fem en halv måned. Det er helt klart et af de bedste mandskaber i verden i øjeblikket. De har et utroligt højt niveau. Det er en hård modstander.

- Hvis jeg skal være ærlig, så er det lidt irriterende, at vi skal møde Frankrig igen. Vi har en chance for at slå dem, men det kræver, at vi tænker os godt om og laver nogen træk, som de ikke forventer. Lidt lige som vi forsøgte mod Belgien, efter at vi havde mødt dem nogle gange.

- Der skal noget til rent taktisk, hvis vi skal slå Frankrig. Men mon ikke vi kan finde på noget. Rent grundlæggende glæder jeg mig bare til at forberede de her kampe.

- Peru: De kommer måske med, og det er måske et af de bedste hold fra den pot. Vi mødte dem for fire år siden, og hvis vi kigger den kamp igennem igen, så ser vi, hvor dygtige de er. Det er et godt hold.

- Tunesien: Jeg har stor respekt for nordafrikansk fodbold. Når man har fulgt Tunesien, og set hvad de har gjort ved Arab Cup, og så den finale de spillede mod Algeriet, så er gode spillere med et højt niveau.

- Men det er super kampe, og vi har noget at se frem til alle sammen i Danmark. Nu skal vi først og fremmest til at forberede os.

- Det er dog klart, at hvis vi har en målsætning om at komme videre, så skal vi slå Tunesien og Peru, som jeg tror kommer videre, siger Kasper Hjulmand.

Det er hans første besøg i Qatar, og det er også med blandede følelser.

- Jeg har brugt tiden på at have en masse møder for at blive klogere på Qatar. Jeg har en mærkelig blandet følelse i kroppen. Det er fodbold og verdensmesterskaberne. Noget af det største, du finder i verden. Det inspirerer så mange børn, men samtidig er det et eller andet, som ikke føles rigtigt. Det skal jeg sætte mig meget bedre ind i fra nu af. Det er underligt ikke bare at være hundrede procent glad og hundrede procent entusiastisk. Der er en sten i skoen. De er noget der klør.

- Vil I vælge at forberede jer et andet sted, inden i tager til slutrunden.

- Det kommer ikke til at finde sted. Det er der ikke tid til. Vi spiller den 22. november og spillerne bliver frigivet seks dage før. Det er direkte herned. Vi skal i kampmode med det samme. Der er ingen forberedelse.

- Er der ingen fordel i, at spillerne kommer i kampform?

- Det synes jeg overhovedet ikke. Problemet er, at vi ikke har dem i hænderne først. Til EM havde vi dem i historisk kort tid. Det var 13 dage. Normalt har man dem i tre uger. Her er der lidt for mange tilfældigheder, men sådan er betingelserne. Jeg håber bare ikke, at det bliver gentaget på den måde. Det bedste er, at man har en forberedelsestid, siger Kasper Hjulmand.