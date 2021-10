Hjulmand: - Det er jo en drøm

Landstræner Kasper Hjulmand drømmer om at kunne kvalificere Danmark til VM foran et fyldt Parken men tager én kamp af gangen

Det har været en helt exceptionel VM-kvalifikation for det danske landshold indtil videre. Seks sejre og nul mål indkasseret lyder stillingen, inden de kommende to kampe mod Moldova og Østrig.

Landsholdet vil med sejre i de to kommende kampe sikre sig billetten til slutrunden i Qatar, der afholdes om godt et år.

- Vi står jo et godt sted. Vi står som, hvis ikke det første, så et af de første lande, der kvalificerer sig til VM, siger Kasper Hjulmand før den sidste træning inden afrejsen til Moldova.

Ofte har Danmark kvalificeret sig til slutrunderne på sidste spilledag eller efter nervepirrende playoff-kampe, og landstræneren ser da også gerne, at de undgår, at den situation gentager sig.

Kasper Hjulmand er godt på vej til at kvalificere Danmark for første gang til en slutrunde i jobbet som landstræner. Foto: Jonathan Damslund

- Det betyder noget, hvis vi kan undgå at skulle til Skotland i sidste kamp, hvor vi skal vinde, for en fodboldkamp kan altid gå begge veje.

- Det er jo en drøm at kunne gøre det færdigt inde i Parken, det betyder selvfølgelig noget for os, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren fortæller dog, at han kun har de to kommende kampe for øje.

Slipper ikke tøjlerne

Hvis landsholdet lykkes med at kvalificere sig allerede på tirsdag, betyder det dog ikke, at man skal forvente vilde eksperimenter fra landstrænerens side i de sidste kvalkampe.

- Det betyder i hvert fald ikke, at det bare er sådan, at vi slipper tøjlerne. Alle kampene tæller i pointregnskabet i forhold til seedning til et eventuelt VM, så vi kommer ikke til at slække på gaspedalen, lyder det fra landstræneren.

Danmark møder Moldova lørdag klokken 20.45 på udebane, inden det tirsdag gælder Østrig i Parken.