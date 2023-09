Hjulmand: - Det er vanvittigt

Kasper Hjulmand er dybt frustreret over de VAR-tjek skal tage så lang tid

Kasper Hjulmand var lettet og glad for den nemme sejr, men der var alligevel en del, der frustrerede landstræneren, da han stillede sig frem oven på 4-0 sejren over lilleputterne fra San Marino.

For den lange tid, det tager VAR-dommerne at komme frem til en afgørelse, er ikke populært hos Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand er lettet efter 4-0 sejren. han kunne godt have ønsket sig et par mål mere, men har nu fokus på Finland søndag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Det er dræbende så lang tid man venter på VAR-dommerne at finde frem til den rigtige kendelse.

- Det er vanvittigt, det skal tage så lang tid. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det skal tage fem-seks minutter at komme frem til en afgørelse, siger Kasper Hjulmand.

I to tilfælde måtte Parken og Danmark lide med den lange betænkningstid fra VAR-dommerne, inden der faldt en afgørelse.

Først blev et dømt straffespark afblæst før pausen, fordi VAR sendte dommeren til skærmen, der siden fortrød sin kendelse og trak straffesparket tilbage.

Sejrsglæde hos Kasper Hjulmand. Men han var irriteret over, at det tager så lang tid med VAR-kendelserne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Efter pausen blev Morten Hjulmands langskudsmål også underkendt. I det tilfælde stod Jonas Wind offside i opspillet. Men her tog det også lang tid at finde frem til den rigtige afgørelse.

- Det kan ikke være ’clear and obvious’, hvis det skal tage så lang tid at finde frem til en simpel offside. Jeg synes, det tager alt for lang tid, før vi får afgørelserne, lyder frustrationerne fra landstræneren.

Danmark gjorde, hvad de skulle og er nu hurtigt videre til søndagens skæbnekamp mod Finland.

En kamp, der afgør om Danmark kan tage et stort skridt mod EM-slutrunden.

- Vi ville gerne have scoret flere mål, men jeg synes, vi er sultne, i harmoni og viser, hvor vi skal være, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand sparede Thomas Delaney og Andreas Christensen, der blev på bænken i 90 minutter. Det var udelukkende med tanke på søndagens vitale kamp.

Rasmus Højlund fik en halv time. Og han kommer ikke til at spille alle 90 minutter mod Finland. De kommende dage vil Hjulmand overveje, om det giver mest mening at starte med Manchester United-spilleren.