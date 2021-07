Hjulmand: Det har givet stor motivation

- Vi står sammen og er dedikerede for at spille Danmark i en semifinale, lover landstræner Kasper Hjulmand

Han har sagt det siden, han tiltrådte som landstræner for ét år siden: Det vigtigste er at vinde og skabe begejstring.

Begge dele er lykkes ganske godt på blot ét år.

Kasper Hjulmand har i sandhed skabt mirakler i fodbold-Danmark. Ja, Danmark tabte ikke særligt meget under Åge Hareide, men spillet var ikke altid sprudlende.

Lige nu er der en uhørt fodbold-eufori i lille Danmark, hvor alle drømmer stort om de glade dage fra 1992 måske kan gentage sig om én uges tid på Wembley.

Men det er for langt at tænke frem endnu. Lige nu er udfordringen Tjekkiet i bageovnen i Baku.

- Vi drømmer stort for Danmarks skyld. Selvfølgelig vil vi gerne vinde det hele.

- Den opbakning, vi har mødt overalt, har givet os energi og stor motivation. Det har givet os en indre sult, forklarer Kasper Hjulmand.

Hjulmand hylder den danske opbakning. Foto: Lars Poulsen

Landsholdsanfører Simon Kjær supplerer:

- Den støtte vi har oplevet på og uden for banen, kunne jeg i min vildeste fantasi ikke have drømt om, vi fik.

- For os spillere handler det om at nyde alle de indtryk. For det er svært at forestille sig, at vi kommer til at opleve det igen, siger Simon Kjær.

Fredag aften trænede det danske landshold i 32 graders tør varme i her i Baku, hvor Kasper Hjulmand kunne glæde sig over, at alle 25 spillere kunne deltage i træningen.

Simon Kjær er således blevet klar, Yussuf Poulsen er så klar, at han kan spille 60 minutter, og Thomas Delaney er fit, ligesom Daniel Wass er frisk efter sidste uges sygdom.

Vil du spille med Yussuf Poulsen fra start eller gemme ham på bænken?

Kasper Hjulmand trækker på smilebåndet og svarer så:

- Det vil være meget mærkeligt, hvis jeg siger, hvad jeg tænker, siger Kasper Hjulmand, der dog ligner en mand som vil vælge at bruge Yussuf Poulsen fra starten af opgøret.