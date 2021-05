Hjulmand: - Det skal vi kunne håndtere

- Tro kan flytte bjerge.

Med en lille reference til biblen drog landstræner Kasper Hjulmand og hans 26 udvalgte spillere fredag mod Østrig for at begynde optakten til sommerens EM-slutrunde.

I østrigske Innsbruck venter en kort træningslejr samt en træningskamp mod Tyskland, inden landsholdet vender hjem til den velkendte landsholdsbase i Helsingør.

Drømmer stort, men holder benene på jorden

Det var med sit sædvanlige gode humør, at Kasper Hjulmand hilste på den fremmødte presse ved Terminal 3 i Københavns Lufthavn. Og man kan ikke klandre ham for det, for udover at solen stod højt over lufthavnen, kunne landstræneren nærmest ikke sætte sig i flyet med bedre resultater i bagagen.

4-0 over Østrig, 8-0 over Moldova og 2-0 over Israel tæller forårets statistikker.

Og kampresultaterne har gødet spirende EM-forventninger til Hjulmand og co.

- I har spillet et overbevisende forår, og det er selvfølgelig fantastisk, men det har jo også resulteret i, at forventninger til jer forud for den her slutrunde er blevet større. Hvordan har du det med det?

- Jeg tror, du har lidt fat i noget her. For det første går vi jo ind til EM med en god tro på os selv, vi er en god gruppe, som stoler på det, vi gør, lyder det fra Hjulmand.

- Vores styrke er den holdånd, der er bygget op gennem mange år. Og det er rigtig, rigtig vigtig for vores gruppe, lyder det fra Hjulmand. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Omvendt så er en af de ting, som vi skal håndtere, forventningerne. Og det er vi sådan set klar på.

- Men helt rigtigt, det er bestemt noget, som skal italesættes, at vi er gode og vi har en god fornemmelse, men vi har også stadigvæk meget, vi skal gøre bedre, slår landstræneren fast.

- Du siger, at I har en god tro. Hvor langt kan man komme med en god tro?

- Tro kan flytte bjerge og noget af det, som er en vigtig balance, det er at virkelig have den tro.

- Forestille sig, hvor fedt det kan være, tro på, at man kan lægge de store ned, og samtidigt være realist og holde begge ben på jorden også vel vidende at alt kan ske i fodbold.

Sådan forbereder landsholdet sig til EM 25. maj Kasper Hjulmand udtager EM-truppen. 28. maj: Landsholdstruppen rejser på træningslejr i Østrig. 31. maj: Danmark skal aflevere den endelige EM-trup til UEFA. 2. juni: Testkamp mod Tyskland i Innsbruck, Østrig. 3. juni: Hjemrejse fra Østrig. 3. juni – 22.juni: Landsholdet har hovedkvarter og træningslejr på Hotel Marienlyst i Helsingør. 6. juni: Testkamp mod Bosnien på Brøndby Stadion. 12. juni: EM-slutrunde: Danmark – Finland i Parken. 17. juni: EM-slutrunde: Danmark – Belgien i Parken 21. juni: EM-slutrunde: Danmark – Rusland i Parken. Vis mere Vis mindre