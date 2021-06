Hjulmand dybt berørt

-Jeg er imponeret over de her spillere, alene det, at de kunne gå ind og levere sådan en indsats - det eneste jeg er skuffet over, er resultatet, siger landstræneren

Det har været et par voldsomt følelsesmæssige dage for landstræner Kasper Hjulmand, siden Christian Eriksen i lørdags kollapsede i Parken.

Han har ikke kun haft ansvar for at genrejse spillerne, men han har også selv måtte kæmpe med sine egne følelser undervejs.

Og de kom i sandhed i spil, da danskerne kom på banen foran et festklædt Parken. Foran mere end 20.000 rød-hvid klædte danskere.

Legendariske Gerry and the Pacemakers’ You’ll Never walk Alone havde lige runget ud gennem højtalerne, da Danmark kom på banen.

Som en stærk personlig hilsen til Christian Eriksen, der lå og så med få hundrede meter fra Parken.

- Vi havde forberedt os på følelserne.

- Jeg var dybt berørt, da der blev sunget nationalsang. Det må jeg indrømme, siger Kasper Hjulmand på pressemødet efter Danmarks 1-2 nederlag mod Belgien.

Kasper Hjulmand viste storsind i nederlagets stund. Her med armene omkring Yussuf Poulsen og Thomas Delaney. Foto: Lars Poulsen.

- Vi brugte den kæmpestore energi, der var inde på stadion. Det kom ud i benene. De gav den fuld pedal fra start. Det var godt at se, siger Kasper Hjulmand.

- Fodbold er noget af det smukkeste i verden. Det binder folk sammen på tværs af landegrænser. På tværs af religion, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren var imponeret over den mandfolkepræstation, som spillerne leverede på banen. Alene det, at de hev sig op og dominerede første halvleg. På så suveræn vis.

- Det eneste, der ærgrer mig, er resultatet. Jeg kan ikke beskrive, hvor stolt jeg er over de her spillere. Bare det at gennemføre kampen, understreger landstræneren.