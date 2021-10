Hjulmand efter triumf: Har talt med Amnesty

Landstræneren Kasper Hjulmand fortæller på et pressemøde, at han ovenpå kvalifikationen til VM i Qatar vil finde sin egen holdning til værtsnationen

Tirsdagens digitale pressemøde efter Danmarks kamp mod Østrig var en kort fornøjelse, og derfor inviterede DBU og Kasper Hjulmand på endnu et onsdag formiddag

Tidligere har landstræneren fortalt, at alt hans krudt op til kvalifikationskampene blev brugt på de sportslige overvejelser, og at den populære Hjulmand først ville tage stilling til den kontroversielle VM-værtsnationen Qatar efter kvalifikationen.

Af den grund omhandlede mange af pressens spørgsmål de aktuelle forhold i Qatar.

Kasper Hjulmand fortæller til pressen, at spillerne ikke skal tages som gidsler i sagen om VM-værtsnationen Qatar. Foto: Jens Dresling

Snakker med Amnesty

Kasper Hjulmand sagde til pressen, at han i den næste tid vil sætte sig grundigt ind i de aktuelle forhold for migrantarbejderne i den stenrige oliestat, men at han samtidigt ærgrer sig over VM's placering fylder så meget.

- VM er verdens største sociale arrangement, hver gang turneringen spilles samler det folk. Det er det, som flest ser i fjernsynet.

- Men nu er det sådan, og nu skal vi sørge for at kunne have en fodboldfest. I samme omgang skal vi kunne skabe opmærksomhed, og det har jeg talt med Amnesty om, siger Kasper Hjulmand.

Netop Amnesty har lavet en rapport om forholdene i Qatar.

I rapporten vurderes det, at over 15.000 migrantarbejdere er døde i perioden 2010-2019. Tallet omfatter migrantarbejdere i alle arbejdsfunktioner - også dem der ikke har relation til VM-byggerier og infrastrukturelle projekter i forbindelse med VM.

Må ikke ske igen

Selvom landstrænerens fokus har været på de mange landskampe i dette kalenderår, så er der dog en overvejelse, som har sneget sig ind hos landstræneren.

- Jeg tror og håber på, at beslutninger om værtsnationer i fremtiden træffes og filtreres i sammenhæng med menneske-rettighederne, siger Hjulmand.