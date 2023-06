Hjulmand: En kæmpe storm i et glas vand

Kasper Hjulmand slår fast, at han ikke har sagt til Daramy, at han kun opfylder to af 12 kriterier for at spille på landsholdet - det passer simpelthen ikke, siger han

- Det her er en storm i et glas vand.

Kasper Hjulmand er helt uforstående over, hvordan historien om Mohamed Daramys fravær har udviklet sig.

- Jeg har talt med Daramy, og vi er helt på bølgelængde. Han er selvfølgelig ked af, at det er kommet ud. Og han har det dårligt med det, forklarer Kasper Hjulmand.

- Kasper, er det korrekt, at Daramy kun opfylder to af 12 kriterier, som det har fremgået af B.T., for at spille på landsholdet?

- Nej, det passer simpelthen ikke. Det er ikke korrekt.

- Der er tale om en samtale, jeg har haft med Daramy, som er gået videre til andre og så er misforståelserne opstået.

- Jeg ved godt, hvor det kommer fra, siger Kasper Hjulmand, der mandag fik en snak med Mohamed Daramy, efter historierne kom ud.

- Jeg synes, det er en mærkelig sag, som fuldstændig er gået i selvsving.

- Daramy skal ikke gøres til syndebuk, fordi han kommer ind i overtiden af kampen mod Nordirland. Jeg har før gjort det samme og kun taget 23 spillere med, når vi skulle spille kamp to.

- Her havde jeg 24 med, hvoraf fem var midtstoppere. Der var tvivl om én af dem, derfor tog jeg Victor Nelsson med til Slovenien, forklarer Kasper Hjulmand og slår fast:

- Selvfølgelig har jeg haft en snak med Daramy og fortalt, hvor han kan udvikle og forbedre sig. Hvad vi konkret har talt om, forbliver mellem os, siger Kasper Hjulmand og understreger, han ingen problemer har med Daramy.

Foto: Claus Bonnerup

Det har været et par kaotiske dage i landsholdslejren siden Kasper Hjulmand søndag på pressemødet i Ljubjlana annoncerede, at Mohamed Daramy ikke var rejst med landsholdstruppen til Slovenien.

Det er sjældent en spiller bliver udeladt fra kamp to, når han ikke er skadet. Men her valgte Kasper Hjulmand at sende Daramy tidligt på sommerferie.

Det gjorde han, fordi han var utilfreds med Daramys defensive indstilling senest i de minutter, han fik mod Nordirland fredag i Parken.

Der var ikke tale om et engangstilfælde, da Daramy blev skiftet ind de sidste 25 minutter mod Kasakhstan i marts, var der også voldsomme defensive udfald. Daramy var med i det danske sammenbrud, hvor Kasakhstan gik fra 0-2 til 3-2 sejr.

Forhistorien var den, at Kasper Hjulmand allerede i lørdags – på pressemødet på Hotel Marienlyst – fortalte, han var ved at få hjertestop over den manglende evne til at løbe tilbage i slutminutterne mod Nordirland.

Det var en melding, der var rettet direkte mod blandt andre Mohamed Daramy.