Hjulmand er den ægte vare

Peter Møller kan ikke rose landstræneren nok for den indsats, han har leveret under EM

Det er hårdt nok i sig selv at være landstræner. Men når man samtidig både skal være psykolog og en slags terapeut, skal man være lavet af noget specielt for at klare opgaven.

EM-slutrunden har været det tydelige bevis på, at Kasper Hjulmand ikke kun er en knusende dygtig fodboldtræner.

Han er i sandhed også en sublim kommunikator. En landstræner, der ikke er bleg for at vise følelse. Og så finder han sig ikke i usandheder: Han siger, hvad han mener, når andre forsøger at fordreje sandheden.

- Det er altid landstræneren, der tegner butikken. Men i det her tilfælde må jeg bare sige, at Kaspers betydning for DBU og landsholdet har været ganske unik, siger fodbolddirektør Peter Møller og uddyber:

- Kasper spiller aldrig skuespil, han er den ægte vare.

- Han har en stærk personlighed med gode værdier, og så er han et rigtig godt menneske, siger Peter Møller.

Han føler ikke, han kan rose landstræneren nok for den indsats, han dagligt har leveret fra frontlinjen på pressemøderne.

Der har været meget at glæde sig over under EM. Fodbolddirektør Peter Møller er imponeret over den indsats landstræner Kasper Hjulmand har leveret på mange fronter. Foto: Lars Poulsen.

- Som leder er han i den grad gået forrest, og han har på mange måder vist spillerne vejen, fordi han er så stærk til at kommunikere, siger Peter Møller.

Hvis Peter Møller i en ledig stund under EM-slutrunden har haft overskud til at klappe sig selv på skulderen, har det været meget forståeligt.

For det var ham, der ville forandringen og en ny landstræner på posten.

Effekten af Kasper Hjulmands ansættelse ser DBU i sandhed også på bundlinjen.

Inden EM-semifinalen mod England er DBU allerede sikret indtægter for 156 mio. kr. fra UEFA, fordi landsholdet har haft så stor sportslig succes.

En finaleplads udløser mellem yderligere 52-75 mio. kr. til DBU.