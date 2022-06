Hjulmand: Eriksen og Schmeichel ville starte inde for Frankrig

Kasper Hjulmand misunder, at Frankrig har 40-50 verdensklassespillere at vælge mellem, men Christian Eriksen og Kasper Schmeichel ville starte for Frankrig, mener landstræneren

Der bliver rigeligt at holde øje med for det danske landshold, når Mbappé, Benzema, Griezmann og co. fredag aften byder velkommen på Stade de France.

Læs mere om Didier Deschamps afbud til kampen mod Danmark her.

Når den franske landstræner under kampen får lyst til at lave indskiftninger eller skifte formation, så har han et sandt overflødighedshorn af verdensstjerner at sætte på banen, alt efter hvordan kortene skal blandes.

Kylian Mbappé og Karim Benzema er to af kandidaterne til ballon d'Or. Foto: Lars Poulsen

Moussa Diaby, Wissam Ben Yedder og Christopher Nkunku er bare nogle af de folk, der ventes at starte på bænken mod Danmark.

- Frankrig har en enorm gruppe af spillere med voldsomt højt niveau at vælge imellem. Det er et af de lande, der har absolut flest spillere med internationalt niveau at vælge imellem, sagde Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand, om fredagens modstander.

- Christopher Nkunku og Moussa Diaby har været to af profilerne i Bundesligaen denne sæson, og de starter nok på bænken mod os. Det er voldsomt, og generelt har Frankrig masser af spillere, der spiller Champions League hver uge og bliver testet på højeste niveau.

- De har også lige vundet U17-EM igen, så der er bare en kæmpe talentmasse i Frankrig at vælge ud fra, lød det fra Kasper Hjulmand.

Der er verdensstjerner nok at holde øje med for Danmark på Stade de France. Foto: Lars Poulsen

Kigger man ud over de 24 mand, som Frankrig har udtaget til denne Nations League-samling, så er det en stjerneparade af en anden dimension, der ikke er involveret denne omgang.

Ekstra Bladet har herunder samlet en startellever, der sagtens ville kunne kæmpe med om VM-trofæet i Qatar senere på året, men som på grund af konkurrence, skader eller andre omstændigheder ikke er med i truppen mod Danmark.

De 11 udvalgte på det ikke-udvalgte hold siger noget om, hvad det er for en modstander, Kasper Hjulmand og co. står over for tre gange på fem måneder …

Alligevel er Kasper Hjulmand yderst fortrøstningsfuld i forhold til den danske trupdybde og fremtidens spillerudvalg.

- I Danmark har vi selv en stor bredde, som bare bliver bedre og bedre. Vi får hele tiden flere spillere, der får kontrakter i de store ligaer og bliver prøvet på højeste niveau. Det er dog ikke helt på Frankrigs niveau.

- Jeg har utrolig mange dygtige spillere til rådighed. For eksempel ville både Christian Eriksen og Kasper Schmeichel her ved siden af mig (på torsdagens pressemøde, red.) gå ind i startopstillingen for Frankrig. Så stor er kvaliteten i Danmark.

Frankrig - Danmark spilles klokken 20.45 fredag aften.

