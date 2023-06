Hjulmand erkender: Vi slider med det hele

Landstræneren erkender, at Danmark lige nu slider for at score mål og meget skal forbedres til efteråret

Kasper Hjulmand stod med korslagte arme og hele kropssproget signalerede, at der er noget galt med Danmark.

Det Danmark, vi har lært at kende under Kasper Hjulmands ledelse, ligner slet ikke sig selv anno.

1-1-resultatet mod Slovenien kom efter en ny, halvskuffende indsats af det danske landshold, der resten af året kommer til at slide for at sikre sig EM-billetterne til Tyskland næste sommer.

Kasper Hjulmand står overfor sin sværeste tid som landstræner, hvor der skal kæmpes om alt.

- Vi slider med at finde vores topkvalitet, vi slider med de offensive ting, vi slider med at score efter en dødbold, vi slider med at få et langskud til at gå ind. Vi kæmper virkelig for målene, erkender landstræneren, der var glad for indstillingen og den kampgejst, spillerne viste.

- Vi ved, der er meget at forbedre til efteråret, hvor vi gerne vil vinde alle de seks kampe, der venter forude, siger Hjulmand og gør en slags status efter de fire første kampe i gruppen.

- Vi har ikke fået tilstrækkeligt med point. Det er ikke 1-1 kampen her mod Slovenien, der ærgrer mig mest. Det er nederlaget i Kasakhstan. Det er de tre point, vi virkelig mangler, pointerer han.

Kasper Hjulmand erkender, at Danmark for tiden slider voldsomt med at score mål. Det skal ændres til efteråret. Foto: Claus Bonnerup.

VM-nedturen har tilsyneladende sat sig i det danske hold.

De vandt godt nok over Finland, fik en heldig sejr over Nordirland, men præstationerne i de to udekampe mod Kasakhstan og senest mandag mod Slovenien har været langt under det niveau, man må forvente at et hold, der selv taler om, at de vil spille med om de store pokaler.

Lige nu ligner Danmark ikke et hold, der kan spille med om ret meget. De virker skrøbelige, og det tyder på, at der ikke skal meget til at få korthuset til at vælte for spillerne.

- Vi har store kvaliteter på det her hold. Det er ikke der, vi har problemet. Alle ved, at der skal rettes en del op til efteråret.

Rasmus Højlund udlignede på Pierre Emiles fine oplæg. Foto: Claus Bonnerup.

- Og jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til, om vi kommer til EM. Det skal nok komme til at gå godt, siger Kasper Hjulmand, der nu har udsigt til sommerferie med familien.

Lige nu er Danmark ’kun’ på tredjepladsen i gruppen, hvor Finland og Kasakhstan er de to bedst placerede nationer.

Og den stilling fortæller meget godt om de problemer, som Kasper Hjulmand og det danske landshold står overfor før de seks afgørende kval-kampe til efteråret.