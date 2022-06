Hjulmand erkender: Vi var heldige

- Vi har været ude for noget, der var værre, så vi tog udsættelsen meget roligt, siger Kasper Hjulmand, der erkendte, at præstationen ikke var den bedste fra hans mandskab

WIEN (Ekstra Bladet): To udekampe og to sejre!

Det er helt naturligt, at Kasper Hjulmand kan tillade sig et stort bredt smil oven på sejrene over Frankrig og i midnatsgyseren mod Østrig, hvor Jens Stryger Larsen blev matchvinder kort før tid.

Danmark er nu helt på Nations League-toppen i det fornemste selskab i A-gruppen.

Men det var på ingen måder en overbevisende sejr i Wien, hvor Danmark specielt efter pausen i lange perioder var presset langt tilbage på banen. Og så havde de også de berømte marginaler, når østrigerne pressede på.

- Det var ingen super kamp fra vores side. Vi løste ikke udfordringen særlig godt mod et aggressivt østrigsk mandskab, der søger mange mand mod mand dueller.

- Vi havde heldet med os i flere tilfælde, erkender Kasper Hjulmand, der dog var imponeret over den danske kampgejst.

- Vi har en god mentalitet. Den bliver kun stærkere. Og så er jeg imponeret over energiniveauet hos spillerne, pointerer landstræneren.

Han og de danske spillere lod sig ikke slå ud af, at Nations League-opgøret blev halvanden time forsinket, fordi der var strømafbrydelse i området ved Ernst Happel Stadion.

Pierre Emile Højbjerg trådte i karakter som styrmand centralt. Han har spillet to meget flotte landskampe. Foto: Lars Poulsen.

- Vi tog det stille og roligt. Vi har jo været ude for noget, der er meget værre, understreger Kasper Hjulmand med direkte henvisning til Eriksens kollaps sidste år i Parken.

Halvanden times ventetid skabte ikke frustrationer hos danskerne, men blev vendt til noget positivt, specielt da det blev besluttet at sætte kampen i gang.

Nu venter to hjemmekampe til en fest i Parken, hvor Kroatien og Østrig kommer på besøg fredag og næste mandag.

Her kan Danmark konsolidere førstepladsen i Nations League-gruppen. De sidste to gruppekampe spilles til november mod Frankrig og Kroatien.

Kasper Schmeichel havde en travl anden halvleg og var en smule impliceret i udligningen. Men Joachim Andersen lagde også en meget kort tilbagelægning. Foto: Lars Poulsen.

Ralf Rangnick var skuffet over nederlaget, fordi han mente, at østrigerne spillede godt og havde fortjent at få point ud af opgøret.

Men han respekterede, at danskerne evnede at slå til, da de fik chancen.

- Vi tillod ikke danskerne så mange chancer. Til gengæld synes jeg vi var farlige og skabte mange muligheder.

- Jeg talte otte store chancer til os. Hvis Marko Arnautovic havde scoret til 2-1 på det forsøg, der ramte stolpen, kunne ingen have beklaget sig.

- Selv om vi tabte, så er jeg tilfreds med vores indsats. Men sådan er fodbold nogle gange, siger Ralf Rangnick.

