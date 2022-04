Hjulmand: - Føler mig ikke godt tilpas

Om 234 dage begynder VM i Qatar, men allerede nu er Kasper Hjulmand på besøg i værtslandet.

Fredag aften er der således lodtrækning til slutrunden i november og december, og selvom VM som altid skaber en masse begejstring hos Kasper Hjulmand, så er der også grund til bekymring.

Han har det nemlig svært med, at eventet skal afholdes i Qatar, der blandt andet kritiseres heftigt for at se stort på menneskerettigheder.

Det siger han til TV 2 Sport.

- Den anden del er, at jeg ikke føler mig godt tilpas her. Jeg føler, at det er på det forkerte grundlag, de har fået tildelt VM-værtskabet. Der er mange ting ved den her proces, der ikke er snorlige – tværtimod. Det er følelsen af, at der er fundamentale forskelle på mennesker, og jeg har det helt personligt meget svært ved, at mennesker ikke bliver behandlet ligeværdigt, siger han.

Det er især Qatars behandling af de mange tusinde migratarbejdere i landet, der har skabt både opsigt og harme verden over.

Det får også Kasper Hjulmand til at mene, at han befinder sig i en branche, hvor han bliver fanget i noget, der ikke er rart, og som han derfor også ser sig nødsaget til at tage klar afstand fra.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har fra start været modstander af valget af Qatar og har derfor også en strategi om at føre en kritisk dialog med den kommende VM-vært.

