Hjulmand forklarer udskiftning: - En bulderbasse, vi kan smide ind

Hverken Martin Braithwaite eller Kasper Dolberg bliver klar til tirsdagens storkamp i Parken mod Israel.

De har begge været plaget af knæskader, og det giver ingen mening at hente dem hjem til den kamp.

I stedet har Kasper Hjulmand hentet Andreas Cornelius ind i lejren. Han havde meldt afbud i første omgang med en skulderskade, men nu er der så meget bedring, at landstræneren vil se ham an i to træningspas.

I stedet er Anders Christiansen sendt retur til Malmö FF.

- Det ser fint ud med ’Corners’ skulder. Nu undersøger vores egne læger ham. Han træner to gange, og ’Corner’ er et stærkt våben, vi kan bringe i feltet, siger Kasper Hjulmand, der umiddelbart ikke planlægger at bruge Andreas Cornelius fra start i tirsdagens opgør mellem nummer ét og to i gruppen.

Andreas Cornelius spillede en fin EM-slutrunde som reserven, der kom ind fra bænken. Foto: Lars Poulsen

Landsholdstruppen rejste søndag middag retur fra Færøerne. Det mest positive var de tre point. Præstationen var lige til glemmebogen, og Hjulmand var på ingen måder tilfreds med indsatsen.

- Nu ser vi frem mod et fyldt Parken. Vi kan tage et kæmpe skridt med en sejr.

- Ja, vi kan bringe os helt hen til mållinjen i forhold til VM-billetten, siger Kasper Hjulmand og slår så fast:

- Hvis vi vinder over Israel, skal de andre vinde tre kampe mere end os i de resterende fire, pointerer han med henvisning til, at det føler han sig overbevist om ikke vil ske.

Danmark mangler nemlig stadig gruppens to svageste hold - Moldova og Færøerne - samt Østrig og Skotland.

- Israel var gode mod os. De havde os på krogen i flere perioder i det første opgør, vi mødte dem.

- Offensivt ser de meget stærke ud, men jeg ser også muligheder i forhold til deres defensiv, fastslår han.