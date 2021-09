Hjulmand går imod FIFA

Kasper Hjulmand har aldrig været bange for at sige sin mening.

Heller ikke når det handler om utilfredshed med FIFA-bosserne.

Den danske landstræner er på ingen måder fan af FIFA's tanke om en VM-slutrunde hvert andet år.

Kasper Hjulmand kan slet ikke forstå, at FIFA ikke har involveret spillerne i sådan en proces, når man vil ændre fodboldkalenderen så radikalt.

- Hvorfor spørger FIFA ikke spillerne? De skal da med på råd om sådan en væsentlig beslutning, siger Kasper Hjulmand.

- Personligt synes jeg ikke, at det er en god ide at afholde VM hvert andet år. Vi har en EM-slutrunde hvert fjerde år, og med VM hvert andet år vil det devaluere en slutrunde i Europa, påpeger han.

Hvorfor spørger FIFA ikke spillerne om de ønsker at spille VM hvert andet år, siger Kasper Hjulmand. Foto: Lars Poulsen.

Han ser det som et problem i forhold til et øget pres på spillerne om at spille flere kampe. En VM-slutrunde hvert andet år vil samtidig ødelægge den fodboldkalender, der eksisterer i dag.

Kasper Hjulmand udtog mandag den trup, der skal sikre de danske VM-billetter i oktober. To sejre over Moldova og Østrig sender nemlig Danmark definitivt til VM i Qatar næste år til november.

Hvis Danmark kvalificerer sig til VM i 2022, vil det være sjette gang i historien. De var med for første gang i Mexico i 1986, siden kom de med til Frankrig i 1998, Japan og Sydkorea i 2002, Sydafrika i 2010, Rusland i 2018.