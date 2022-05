Hjulmand går på kompromis

Spilletid på klubholdet har ikke været et afgørende parameter for den landsholdstrup, som landstræner Kasper Hjulmand tirsdag udtog på et pressemøde, der blev afholdt hos landsholdets nye rettighedshavere på TV 2 i Odense.

Der er nemlig både blevet plads til Martin Braithwaite, Daniel Wass, Jens Stryger Larsen, Robert Skov og Jannik Vestergaard.

Fælles for dem er, at spilletid ikke har stået øverst på dagsordenen her i 2022, hvor de har stået langt tilbage i rækkerne på deres klubhold.

Men nu har landstræneren indlemmet dem i sin trup til kampene mod Frankrig, Østrig og Kroatien.

Det har han gjort med henblik på forberedelsen frem mod VM til november, hvor der kun er få dage før den første kamp.

- Vi har ikke meget tid og kun fem almindelige træninger sammen, når vi ser bort fra træning før og efter kamp.

- Martin Braithwaite og Jens Stryger Larsen, der ikke har spillet særlig meget, har været med til to slutrunder og kender truppen. De er med nu, men de kommer ikke med til VM, hvis de ikke får spilletid frem mod VM, siger Kasper Hjulmand.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Han erkender, at de spillere uden fast spilletid på det seneste ikke er parate til at træde ind på holdet og spille 90 minutter.

Men Hjulmand har udtaget dem, fordi han forventer de får afklaret deres klubsituation, så der venter spilletid i den nye sæson.

Hele 29 spillere er udtaget til de fire landskampe, som Danmark spiller i løbet af blot ti dage i begyndelsen af juni i Nations League. Fredag eller lørdag bliver truppen skåret ned til 26 spillere.

Jesper Lindstrøm er ikke med i truppen, fordi han igen er blevet skadet. Den lårskade, han har kæmpet med, er vendt tilbage. Og derfor er han ude af billedet til truppen.

- Chancen for, at Jesper Lindstrøm kan blive klar, er meget lille. Derfor er han ikke med i truppen, siger Kasper Hjulmand.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Simon Kjær, der ikke er spilleklar, kommer hjem og træner med resten af truppen under landsholdssamlingen.

- Hver spiller skal optimere sig selv frem mod VM, fordi forberedelsesfasen er så kort. Når spillerne kommer ind til november, skal vi spille med det samme, siger Hjulmand.

Landstræneren samler sin trup mandag i Helsingør, hvor holdet forbereder sig til det første opgør mod Frankrig på udebane.

Men allerede onsdag, torsdag og fredag er der frivillig træning for dem, der ikke har spillet særlig meget og boblerne i truppen.

Danmark spiller fire kampe på blot ti dage i juni i Nations League. De starter med to udekampe mod Frankrig og Østrig 4. og 7. juni. Siden venter to hjemmekampe mod Kroatien og Østrig den 10. og 13. juni i Parken.

De resterende kampe i Nations League spilles i september, hvor Danmark møder Kroatien ude og Frankrig hjemme.