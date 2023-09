Hjulmand går til modangreb: - Respektløst

Landstræneren mener, at det er respektløst at tro, at han er bange for Kasper Schmeichel

Allerede mandag slog Kasper Hjulmand det fast.

Kasper Schmeichel, der er uden klub og ikke har spillet en betydende kamp i flere måneder, står begge landskampe denne uge.

Frederik Rønnow, der nok er i sit livs form og står for Union Berlin, må derimod tage plads på bænken. Det har fået flere landsholdsfans til at kritisere beslutningen på sociale medier.

Ekstra Bladet sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen, har i en kommentar også skrevet, at 'Kasper Hjulmand ligner bare mest af alt en mand, der er bange for sin målmand'.

- Er du bange for, hvordan Schmeichel reagerer, hvis du vrager ham?

- Nej! Der er en af jeres kolleger, hvor jeg kunne læse, om jeg var bange for ham. Jeg synes, at det er respektløst at tro, at jeg kunne finde på at sætte en spiller eller ikke at sætte en spiller ind, fordi jeg er bange for vedkommende, svarer landstræneren på Ekstra Bladets spørgsmål.

- Forestil jer, at jeg ikke sætter de spillere ind, som jeg tror bedst kan løse opgaven at vinde kampen. Det er respektløst at tro, at det er sådan. Selvfølgelig har det ikke noget med det at gøre. Jeg sætter de spillere ind, som, jeg mener, er de bedste til at vinde kampen.

Schmeichel spiller begge kampe denne uge for Danmark mod San Marino og Finland, selvom han ikke har spillet en betydende kamp i flere måneder. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Hvor meget skal der til, før Rønnow får en kamp mere? Skal Schmeichel være ukampdygtig og ude af truppen?

- Nej, nej. Det er ... For det første er det vigtigt at sige, at det er lidt noget andet på keeperpositionen end andre steder. Man underkender, hvor mange indbyggede aftaler, der er, når vi spiller. Det stoler jeg også på med Rønnow. Ved denne her samling synes jeg ikke, at det var til gavn for nogle af dem, at de får en kamp hver.

- Hvordan holder du Rønnow motiveret, selvom hans konkurrent ikke har en klub og ikke spillet i flere måneder?

- Ikke andet end at jeg taler med ham og siger, at det eneste, jeg kan tilbyde, er den ærlighed, der ligger til grund for mine valg.

Torsdag klokken 20.45 møder Danmark - med klubløse Schmeichel på mål - San Marino i et udsolgt Parken.