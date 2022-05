Hjulmand gemmer sine trumfer

- Vi skal komme med et overraskelsesmoment mod Frankrig, men vi gemmer det til kampen ved VM, siger landstræneren

Tre kampe mod Frankrig indenfor en periode på fem måneder.

Det ligner lidt forløbet for to år siden, da Danmark mødte Belgien i Nations League og siden mødte dem ved EM-slutrunden.

Nu er udfordringen mod Frankrig, som Danmark også skal møde til VM-slutrunden.

- Det er lidt ærgerligt, at vi skal møde dem tre gange, men vi må tage udfordringen.

Kasper Hjulmand mener Danmark skal komme med et overraskelsesmoment, når de møder Frankrig ved VM. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

- Frankrig har verdens bedste spillermateriale. Ingen andre end den franske landstræner kan vælge ud fra 40 topspillere. Så mange spiller Champions League, ja på absolut højeste niveau, siger Kasper Hjulmand, der vil bruge kampene i Nations League som en løftestang til, hvordan den største udfordring: Kampen ved VM til november skal gribes an.

- Vi skal komme med et overraskelsesmoment. Komme med noget, som de ikke har set før fra os. Og det tror jeg også vi kan. Vi har noget i støbeskeen, som kan overraske dem, siger en kryptisk Kasper Hjulmand, der dog slår fast:

- Men vi kommer ikke til at afsløre vores planer det i de her to Nations League-kampe.

- De to kampe vil vi bruge til at lære meget mere om den udfordring, der venter, når vi møder de franske verdensmestre, siger Kasper Hjulmand.

Danmark møder Frankrig 4. juni i Paris. Returkampen spilles til september i Parken.