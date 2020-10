Hjulmand glad: Kun få gør det her

Spillet var i perioder ikke prangende, men det var resultatet. En overbevisende 3-0 sejr til Danmark skabte enorm glæde hos landstræner Kasper Hjulmand.

Sejren var vigtig af flere grunde for danskerne, fordi billetten i A-gruppen formentlig er sikret endnu en sæson i Nations League. Derudover kan sejren få stor betydning for Danmarks seedning til VM-kvalifikationen, der snart finder sted. Danmark slås med Schweiz og er tæt på at havne i øverste seedningslag.

- Der er ikke mange hold, der rejser til Island og vinder 3-0. Vi spiller stærkt med enorm ro og gav ikke meget væk. Der var mere kvalitet i vores spil og sejren var fuldt fortjent, sagde Kasper Hjulmand til Kanal 5 efter den danske sejr.

Han uddybede:

- Vi vidste, at den første scoring var meget vigtig. Den gav os ro. Vi havde ikke forventet at score tidligt i anden halvleg. Men vi var i kontrol og det jeg så var en helstøbt holdindsats, sagde landstræneren.

Artiklen fortsætter under videoen...

Highlights: Et drømmehug fra Robert Skov satte et punktum for sejren over Island. Video: Discovery

Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Christian Eriksen, den rutinerede trio var en central akse i 3-0 sejren over Island, hvor de tog et stort ansvar.

- Det er helt afgørende for et hold som vores, at vi har den akse med den enorme erfaring, de har. De rutinerede folk er afgørende for, at alle de nye spillere kan fungere, sagde landstræneren.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kasper Hjulmand havde ingen grund til bekymring. Landstræneren kunne tværtimod være stolt over den overbevisende 3-0 sejr over Island. Foto: Haraldur Gudjonsson Ritzau Scanpix

Vi krydser fingre

Et skår i glæden efter den danske 3-0 sejr var skaden hos Andreas Skov Olsen.

Skov Olsen blev skiftet ind, men endte med at blive båret fra banen, da han slog ryggen. Det så meget slemt ud, da hans holdkammerater stod rundt omkring ham.

Landstræner Kasper Hjulmand erkendte, at det så ikke godt ud med stortalentet, da han blev kørt væk i en ambulance efter slutfløjtet. Nu skal kantspilleren undersøges.

- Det er lidt en bet med Andreas Skov. Vi ved endnu ikke, hvad der skete. Men han havde smerter. Det ser ud som ryggen får et tryg, sagde Kasper Hjulmand efter den danske triumf.

Nu venter England onsdag på Wembley. Englænderne vandt 2-1 over Belgien og fører lige nu gruppen foran Belgien.

