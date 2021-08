Hjulmand har besøgt Christian

Da Kasper Hjulmand tirsdag nominerede sin 26 mandstrup til de tre forestående VM-kval-kampe var Christian Eriksen naturligvis ikke blandt navnene.

Eriksens fodboldfremtid er fortsat uklar og uvis, men landstræneren har været i tæt kontakt med ham henover sommeren.

- Jeg har både besøgt ham på Fyn og i sidste uge var jeg i Italien for at besøge Christian, fortæller Kasper Hjulmand i forbindelse med landsholdsudtagelsen.

- Christian er en fantastisk fodboldspiller og et fantastisk menneske. Men hvad Christian og jeg har talt om, holder vi mellem os, siger Kasper Hjulmand, der ikke på nogen måder kommer til at presse på for, at Christian Eriksen skal træffe beslutning om sin fodboldmæssige fremtid.

Lige nu gennemgår han en masse undersøgelser i Italien hos sin klub Inter. Siden kommer der en konklusion, hvad der kommer til at ske.

- Jeg tror, det er vigtigt, at vi tager alt vedrørende Christian i hans tempo. Det er ham, der bestemmer, hvor stærkt tingene skal gå. Når det er sagt, så fortsætter jeg naturligvis med at være i tæt kontakt med ham, fastslår Kasper Hjulmand.

Landstræneren udtog sin trup til de tre kampe mod Skotland, Færøerne og Israel tirsdag i Parken. Her var der plads til fire nye ansigter.

Rasmus Nissen Kristensen, Rasmus Falk, Philip Billing og kometen Mohamed Daramy er nye ansigter i landsholdstruppen, hvor Mathias Zanka Jørgensen, Mathias Jensen og Robert Skov er de spillere udover Christian Eriksen, der ikke er med i Kasper Hjulmands første trup efter EM.