Hjulmand har en snedig plan

- De to seneste sejre over Østrig kan vi godt bruge til noget, før vi møder dem igen, siger Kasper Hjulmand

WIEN (Ekstra Bladet): Kasper Hjulmand har en plan og en lille drøm.

Den sidste Nations League kamp mod Frankrig til september skal helst have betydning for, hvem der vinder gruppen.

- Det vil være fantastisk, hvis der står noget på spil, når vi møder Frankrig på hjemmebane. Scenariet var det samme for to år siden, hvor vi havde vundet gruppen, hvis vi havde besejret Belgien, siger Kasper Hjulmand, der dog tabte 2-4 til belgierne.

Kasper Dolberg står over mod Østrig. Han kæmper stadig med sin skulder. Foto: Lars Poulsen.

Mandag kan Danmark sætte sig på førstepladsen ved at besejre Østrig for tredje gang på stribe.

De vandt 4-0 sidste forår, besejrede dem 1-0 i efterårets VM-kvalifikation. Og de to sejre mener landstræneren kan bruges til noget forud for mandagens møde.

- Der er nogle konkrete ting fra de to kampe, som vi godt kan bruge igen. Vi spillede en stærk anden halvleg, da vi besejrede dem 4-0 her i Wien, pointerer Kasper Hjulmand, der dog ikke ønsker at gå i detaljer med de taktiske træk forud for opgøret.

Det ligger fast, at der kommer udskiftninger. Kasper Dolberg slås med skulderen og kommer ikke i kamp. Ude sidder også Christian Nørgaard og Jonas Wind. De ventes dog klar til de sidste to puljekampe.

- Med fire kampe på 11 dage kan vi ikke stille med de samme spillere. Vi kommer til at roterer i truppen, fastslår landstræneren.

De danske spillere jubler efter sejrne mod Frankrig. Nu advarer Kasper Hjulmand om, at det er meget vigtigt spillerne har sulten, når de mandag møder Østrig. Foto: Lars Poulsen.

Sejren mod Frankrig er kommet lidt på afstand, men det kan stadig få smilet frem hos landstræneren, når han taler om triumfen mod verdensmestrene. Samtidig får det ham også til at tænde advarselslampen.

- Vi var glade for sejren og det høje niveau, vi præsterede på, men der er ting vi kan forbedre.

- Efter sådan en stor sejr er det mentalt vigtigt, vi er opmærksomme på, hvor vigtig kampen er mod Østrig. Nu skal vi vise, vi har sulten på banen, påpeger Kasper Hjulmand.

Da Danmark besejrede Østrig to gange sidste år hed landstræneren Franco Foda, men han blev fyret efter de skuffende resultater. Ny mand i stolen er Ralf Rangnick, der fik en drømmestart med 3-0 sejr over Kroatien.

Den nyudnævnte østrigske landstræner Ralf Rangnick har inspireret mange trænere med sin tilgang til presspillet. Kasper Hjulmand er en af dem, der har taget nogle af ideerne til sig. Foto: Lars Poulsen.

Netop Rangnick er en mand, der har imponeret og inspireret Kasper Hjulmand i trænergerningen.

- Rangnick har ikke opfundet presspillet, men han har været en af hovedtænkerne bag den nye udvikling. På den måde har han inspireret rigtig mange trænere. Det gælder også mig, siger Kasper Hjulmand, der forventer Østrig spiller med et mere intenst pres i fremtiden.

