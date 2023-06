Hjulmand har siet endnu en dansker fra

Søndag kunne Kasper Hjulmand give den opsigtsvækkende besked, at Mohamed Daramy er blevet sendt hjem fra Slovenien og derfor ikke kommer til at deltage i mandagens EM-kvalifikationskamp i Ljulbjana.

Landstræneren har ligeledes skullet sortere endnu en spiller fra her på selve kampdagen, og valget er faldet på en anden spiller med platinblond hår og en fortid i FC København.

Af UEFA's hjemmeside fremgår det, at Victor Nelsson ikke har fået et trøjenummer til kampen og derfor ikke er blandt de 23 spillere, der kommer til at udgøre Danmarks trup mod Slovenien. Midtstopperen må dermed se opgøret fra tribunen.

24-årige Victor Nelsson sad på bænken i hele kampen, da Danmark slog Nordirland i Parken fredag aften.

Fravalget af Victor Nelsson mod Slovenien betyder, at både Alexander Bah og Yussuf Poulsen er med igen, efter at de stod over mod Nordirland.