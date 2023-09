Hjulmand har valgt Schmeichel

Kasper Hjulmand har valgt.

Og det er det sikre og konservative valg.

Landstræneren valgte at lukke debatten allerede på dag ét, da han slog fast, at Kasper Schmeichel kommer til at vogte buret for Danmark i de to kampe mod San Marino torsdag i Parken og søndag mod Finland på udebane.

Målmandspositionen har været et stort tema, fordi Kasper Schmeichel har været ude i kulden i Nice ikke har spillet en turneringskamp endnu i sæsonen. Siden fik han fredag ophævet sin kontrakt.

Har aldrig været bedre

Omvendt har rivalen Frederik Rønnow været en markant profil for Union Berlin.

Han blev Årets Spiller i den tyske kultklub, har leveret en superstart på sæsonen med to straffe-redninger mod Mainz. Og nu venter Champions League på Bernabeu mod Real Madrid.

Det kan virkelig ikke gå meget bedre.

Men han er stadig ikke god nok.

Kasper Schmeichel står mod San Marino og Finland. Foto: Lee Smith/Reuters

Det er Kasper Schmeichel, der er bedst og kommer til at stå de to landskampe.

Sådan har Kasper Hjulmand i hvert fald valgt.

- Det skal ikke være et tema hele ugen. Kasper står de to kampe.

- Frederik Rønnow banker på. Der er virkelig en konkurrence-situation på målmandsposten. Den har aldrig været hårdere. Han banker virkelig på.

Har ikke færrest minutter

- Men omstændighederne er anderledes, når det handler om målmandsposten. Vi har ingen forberedelse, ingen nye træninger til at sætte noget i gang.

- Og Kasper kommer heller ikke ind med færrest minutter i truppen. Den spørger I ikke til. Han har stået to testkampe mod Braga og Fiorentina, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Jeg har været i Nice og set træninger og dokumentation for, hvad han har lavet. Kasper er en vigtig spiller og ved præcis, hvad vi gør. Han er i en rigtig fin forfatning.

- Ja, han har været i et limbo i en måned. Men nu melder jeg det ud, så det ikke er et tema resten af ugen, siger Kasper Hjulmand.

Kan ikke gøre mere

- Hvad kan Rønnøw gøre mere?

- Han kan fortsætte sin udvikling og gøre mere af det, han allerede gør. Når det er sagt, kan han ikke gøre meget mere, end vi ser i dag.

- Rønnow har udviklet sig enormt og gør et fantastisk stykke arbejde i Union Berlin. Og nu har han nogle spændende Champions League-kampe foran sig

- Fra ét år siden, hvor jeg ikke var i tvivl om målmandsposten, så er jeg i tvivl nu. Det er i sig selv en stor ting.

- Har du brugt meget tid på at tænke på, hvem der skal stå?

- Jeg har brugt rigtig meget tid. Det var vigtigt for mig få al information, når Schmeichel ikke har spillet i én måned. Vi gør alt, hvad vi kan for at se, hvad de laver til træning.

Kan ikke skifte målmand

- Kasper er i en rigtig god forfatning. Jeg har talt med trænere og medicinske stab og fået dokumentation for Kaspers forfatning.

- Og så synes jeg ikke, jeg kan skifte målmand. Det kan jeg godt gøre med nogle af de andre positioner på holdet. Men det er noget andet med målmandsposten, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Schmeichel er til stede mandag ved landsholdets første træning frem mod kampene torsdag og søndag. Han ventes at skifte til Anderlecht, der har Brian Riemer som cheftræner.

I lørdags skrev vi på Ekstra Bladet, at Anderlecht viste stor interesse i den snart 37-årige keeper. Nu ser det ud til, at aftalen mellem Anderlecht og Schmeichel falder på plads for den kommende sæson.