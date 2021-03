Hjulmand: - Har virkelig fået noget at tænke over

- Jeg nød alt det jeg så, fordi vi blev ved med at jagte det næste mål, siger Kasper Hjulmand, der nu har fået noget at tænke over i forhold til sine udvalgte mod Østrig onsdag

8-0 er den største sejr i en EM/VM-kvalifikationskamp nogensinde.

Godt nok vandt Danmark i 1987 også 8-0 over Rumænien, men det var i en OL-kvalifikationskamp.

Det er svært at være pessimistisk, når reserverne storspillede, som tilfældet var i Herning, hvor Kasper Dolberg og Mikkel Damsgaard scorede hver to mål, mens Jens Stryger Larsen, Mathias Jensen, samt de indskiftede Marcus Ingvartsen og Robert Skov hver scorede én gang.

- Det var en rigtig god aften for os. Jeg nød alt, hvad jeg så på banen, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Vi var topmotiverede og jagtede hele tiden det næste mål. Vi viste karakter og så var jeg glad for at se truppens bredde og spilleglæden hos alle. Jeg er virkelig glad for sejren, fastslår landstræneren.

Kasper Hjulmand var glad for at se den sult, der er i landsholdstruppen. - Spillerne jagtede konstant næste scoring. Det var dejligt at se, siger landstræneren. Foto: Lars Poulsen.

Han havde skiftet hele 10 spillere, men det var ikke til at se, at Danmark spillede med reserverne. Nu var Moldova også en meget svag modstander. Verdensranglistens nummer 177, der ikke har sejret de seneste 18 landskampe.

- Men se på deres resultater. De taber altså ikke 8-0, som de gjorde mod os, som landstræneren formulerer det.

- Et landshold er ikke kun 11 spillere. Det er dejligt at se en hel trup med enorm sult, spillelyst og spilleglæde. Vi havde 770 pasninger, skabte rum og åbninger. Der skal spilles med mange pasninger, løbes meget, når du møder så kompakt en modstander, siger han.

Mikkel Damsgaard scorede to og leverede en assist. Han trænger sig på til startopstillingen onsdag. Foto: Lars Poulsen.

Noget at tænke over

8-0 sejren har givet Kasper Hjulmand lidt at tænke over frem mod onsdag, hvor Danmark spiller gruppens sværeste udekamp mod Østrig i Wien.

Umiddelbart kunne det ligne ti nye navne igen i startopstillingen, men så enkelt bliver det ikke for Hjulmand.

- Der er virkelig hård konkurrence om pladserne. Jeg har virkelig fået noget at tænke over, erkender han.

10-0 er nu facit efter de to første VM-kvalifikationskampe mod Israel og Moldova.

Danmark har holdt nullet i hele syv af Hjulmands ti første landskampe. Defensiven er solid og bredden er stor på stopperpositionerne.

Danmark træner mandag i Herning, inden holdet tirsdag rejser til Wien i jagten på et godt resultat i onsdagen opgør mod Østrig.

Danmark holdt legestue

