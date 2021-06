Hjulmand: - Helt surrealistisk

- Vi har været det bedste hold i to kampe, men står alligevel med nul point, det glæder mig vi stadig har muligheden for at gå videre

Det er fuldt forståeligt, at Kasper Hjulmand er dybt skuffet over, at Danmark er sidst i gruppe B med nul point efter to kampe.

- Det her er helt surrealistisk.

- Vi har været det bedste hold i to kampe, men alligevel står vi uden point, siger landstræner Kasper Hjulmand.

- Vi er ikke færdige. Vi samler os til kampen mod russerne og angriber igen, pointerer han.

En dansk to målssejr virker som det, der skal til, hvis vi forudsætter, at Belgien slår Finland.

Vinder Danmark med to mål, samtidig med belgierne ordner Finland, så går Danmark videre på andenpladsen fra gruppen.

Det betyder en 1/8-finale i Amsterdam mod nummer to fra gruppe A, hvor det lige nu ligger til Wales snupper den plads.

Hele Danmark er med dig, Christian, stod der på banneret, da kampen blev stoppet efter ti minutters spil. Foto: Lars Poulsen.

- Det ligger ikke i vores hænder, men vi vil nu bruge alle kræfter på, hvordan vi skal besejre Rusland, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren kunne ikke lade være med at vende tilbage til den opbakning, som spillerne har oplevet fra hele befolkningen de senere dage.

Lige fra busturen startede på Hotel Marienlyst til rejsen hele vejen til Parken i København.

- Jeg vil gerne sige tusind, tusind tak for den opbakning og kærlighed, vi mærker fra alle.

- Det betyder meget og knytter os tættere sammen. De her spillere kæmper som rollemodeller for hele Danmark. Og opbakningen betyder meget. Spillerne får vinger, og det får de brug for igen på mandag, pointerer Kasper Hjulmand.

