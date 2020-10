Hjulmand henter bomber ind

Torsdag satte Kasper Hjulmand navn på nummer 24 til sin trup til de tre kampe mod Færøerne næste onsdag i herning samt de to udekampe mod Island og England.

Christian Gytkjær er tilbage i landsholdsvarmen - igen.

Christian Gytkjær har scoret fem mål i de fem seneste landskampe. Nu er han tilbage i truppen. Foto: Jens Dresling.

Han blev udeladt fra truppen til Kasper Hjulmands første trup i september, fordi han lige var gået i gang med forberedelserne til den nye sæson efter skiftet til Monza, der ligger i serie B i Italien.

- Vi tager Gytkjær med for at have lidt ekstra muligheder oppe foran, og specielt set i lyset af, at vi spiller tre kampe på syv dage, kan vi fordele minutterne på lidt flere spillere.

- Gytkjær har tidligere vist sig flot frem på landsholdet, så vi er glade for at have ham med, siger landstræner Kasper Hjulmand.

Christian Gytkjær har ikke spillet på landsholdet siden 15. november, hvor han scorede ét mål i 6-0 sejren over Gibraltar.

Han står noteret for fem mål i blot ni landskampe. Han har scoret fem mål i de fem seneste landskampe.

Christian Gytkjær debuterede for Monza i serie B i weekendens 0-0 kamp mod nedrykkerne fra SPAL. Den kan kan Gytkjær ikke se tilbage på med særlig stor glæde. Han brændte et straffespark.

