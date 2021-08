Hjulmand henter Daramy ind

Kasper Hjulmand udtog tirsdag sin første trup efter den succesrige EM-slutrunde, hvor Danmark først røg ud i semifinalen mod England.

I Parken satte landstræneren navne på de 26 spillere, som skal spille Danmark tættere på næste års VM-slutrunde.

I første omgang gælder det de tre kampe mod Skotland, Færøerne og Israel. Kampene spilles 1. 4. og 7. september heraf den første og sidste i Parken.

Landstræneren har skiftet ud på fire pladser i forhold til den trup, han havde med ved EM.

Og der var flere nye, spændende navne i den trup, som landstræneren har udtaget.

Specielle spidskompetencer

Mohamed Daramys gode form har ikke været til at komme uden om. Han er med i truppen lige som Rasmus Nissen Kristensen, Rasmus Falk og Philip Billing er nye navne i truppen.

- Daramy har haft et opadgående forår. Og den form har han kun udbygget her i den nye sæson.

- Han er en spiller med nogle specielle spidskompetencer. Han kan drible og sætte en mand. Den evne til at sætte en mand og skabe ubalance hos modstanderen har vi ikke mange af.

- Vi ved med et forestående klubskifte, at det kan tage tid at finde fodfæste i en ny klub. Men han virker lige nu som en spiller med en enorm tro på tingene, siger Kasper Hjulmand.

I forhold til sommerens EM-trup har Christian Eriksen naturligvis ikke fået genvalg. Hans fodboldmæssige fremtid er endnu ikke afklaret endnu.

Tre bliver sorteret fra

Der er heller ikke blevet plads til Mathias Jensen, som har været skadet siden EM-semifinalen mod England.

Ud af landstrænerens trup er også gledet Mathias Zanka Jørgensen og Robert Skov, der endnu ikke har været på banen for Hoffenheim i denne sæson.

Med udtagelsen af en trup på 26 spillere skal Kasper Hjulmand til hver af de tre kampe sortere tre spillere fra. De må op på tribunen.

Danmark har maksimumpoint efter de tre kvalifikationskampe. Tre sejre i starten af september bringer Danmark meget tættere på VM-billetten til slutrunden i Qatar næste år i november-december.

De resterende fire kval-kampe spilles i henholdsvis oktober og november. Det er kun gruppevinderen, der kvalificerer sig direkte til VM-slutrunden.......