Hjulmand holder fast ved stjerneskud

Kasper Hjulmand udtog mandag den landsholdstrup, der kan sikre de danske VM-billetter til slutrunden næste vinter i Qatar.

Landstræneren udtog 23 spillere til de to forestående kampe mod Moldova og Østrig.

Da det kun er to kampe og ikke tre, har landstræneren ikke udtaget 26 spillere til kampene.

I den trup, som Hjulmand har valgt, er der ingen store overraskelser. Jannik Vestergaard er tilbage i truppen, efter han sad ude med en skade i den seneste samling.

Mest bemærkelsesværdigt er det, at Kasper Hjulmand har givet genvalg til både Jacob Bruun Larsen og Mohamed Daramy.

- Jacob Bruun Larsen og Mohamed Daramy var med senest, hvor vi ikke havde mulighed for at træne særlig meget. Nu har vi én hel uge, hvor vi kan træne sammen og jeg kan lære dem bedre at kende, siger Kasper Hjulmand.

Kasper Dolberg er med i truppen, men der et forbehold for, om han bliver klar efter den skade, han har pådraget sig i Nice.

Genvalg har Rasmus Nissen Kristensen også fået, selv om han kun fik en halvleg mod Færøerne senest.

- Det er ikke de 45 minutter i Færøerne, der afgør om han skal med igen. Han spiller Champions League og præsterer på en stabilt niveau, fastslår landstræneren.

Helt ude i 13. mand

Med to sejre i de kommende kampe kan Danmark definitivt sikre sig VM-billetterne til slutrunden i Qatar, hvor blot 13 nationer fra Europa deltager.

- Vi kan lukke puljen med to sejre. Vi håber, vi kan vinde mod Moldova og skabe en fest mod Østrig i Parken. Alle spillerne glæder sig til at komme hjem og spille i Parken. Det er ikke kun en 12. mand, men vi er helt ude i 13. mand med den støtte, vi får, siger Kasper Hjulmand, der er meget glad for den opbakning, landsholdet fik ved de seneste kampe i Parken.

- Vores oplevelser i Parken mod Skotland og Israel var helt eventyrlige med det tryk og den opbakning var helt eventyrligt. Det er ikke bare EM-feber, men det er fodboldfeber. Jeg er stadig slået helt bagover over de mails og videoer jeg modtager fra danskerne, siger Kasper Hjulmand.

Lige nu er Danmark den eneste nation i hele Europa med maksimumpoint efter seks af ti runder i kvalifikationen.

Danmark har 18 point og en suveræn målscorer på 22-0. Kampene mod Moldova (ude) og Østrig (hjemme) spilles henholdsvis 9. og 12. oktober.

I november spilles de to sidste kval-kampe. 12. november i Parken mod Færøerne og 15. november i Skotland.