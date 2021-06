Hjulmand i angreb på UEFA: Tænk dog på spillerne

Kasper Hjulmand bliver ikke rigtig gode venner med UEFA, det europæiske fodboldforbund, under sommerens EM-slutrunde.

Først langede landstræneren ud efter dem, da Danmark blev presset til at spille videre mod Finland samme aften eller senest dagen efter kl. 12.00.

Og nu går landstræneren i rette med, at UEFA har planlagt en EM-slutrunde i et naboland til Iran med en afstand på 4000 km. fra Danmark og i øvrigt en tidsforskel på to timer.

Kasper Hjulmand forstår slet ikke, hvorfor UEFA ikke har tænkt på spillerne, når man har valgt at placere en slutrunde i Aserbajdsjan. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg tror ikke nogen har truffet de beslutninger om at afvikle EM i Aserbajdsjan, der sidder og sidder og siger; hvordan kan vi lave de bedst mulige sportslige rammer for, at spillerne kan præstere på højeste niveau, siger Kasper Hjulmand.

Reglen er nemlig den, at det tager én dag for hver times tidsforskel for en topidrætsmand at tilpasse sig. Forskellen på Danmark og Aserbajdsjan er to timer. Derfor rejser Danmark også allerede torsdag mod Aserbajdsjan.

- Når man skal ligge og flyve frem og tilbage er det ikke sportslige hensyn, man har tænkt på. Jeg kan forstå det, hvis man havde haft et gruppespil, hvor holdene havde base samme sted. Men det giver ikke mening overfor spillerne med så lange flyvninger.

- Det må være nogle andre interesser, der er i spil hos dem, der har arrangeret EM (læs UEFA), siger Kasper Hjulmand og kommer selv med svaret:

- Når man placerer et EM i Aserbajdsjan, så må det være af økonomiske og politiske årsager, mener landstræneren.

Mathias Zanka Jørgensen mener, at fodboldspillere efterhånden bare er blevet en del af en større markedsføringsmaskine. Foto: Lars Poulsen.

Forstår det slet ikke

Fra de aktives side er det også ganske uforståeligt, at UEFA har valgt et land, der ikke er kvalificeret og samtidig ligger så langt væk fra det centrale Europa som en af værterne.

- Det er et land, som man nok godt kan have svært ved at forstå. Altså EM og Aserbajdsjan – det klinger måske rent geografisk lidt hult, siger Mathias Zanka Jørgensen.

- Det er desværre en situation vi er vant til at være i. Fodbold er blevet et markedsføringsredskab, som der bliver betalt rigtig mange penge for, at man at man kan vise sine flotte byer og alt det pomp og pragt. Der er ikke noget nyt under solen.

- Det er sport og politik, og det bliver heldigvis en større og større diskussion hele tiden. Det klæder vores sport og sport generelt at tage diskussionen, mener Mathias Zanka Jørgensen.

Kasper Hjulmand er af den opfattelse, at man fra dansk side får lavet en idrætspolitisk strategi, så de aktive og trænerne ikke konstant skal stå og forholde sig til de lande, som Danmark besøger.

- Vi skal have lavet en etisk plan for, hvor vi står og hvordan vi vil præge verden. Det er urimeligt, at de aktive altid skal være i skudlinjen, pointerer Kasper Hjulmand.