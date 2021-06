Hjulmand i hårdt angreb: Finder os ikke i usandheder

Kasper Hjulmand går skarpt i rette med Fris Ahlstrøm, der i podcast har påstået, at Finlandskampen også kunne spilles kl. 20 eller kl. 21 søndag - Jeg kan ikke acceptere usandheder, siger landstræneren

Kasper Hjulmand og landsholdsspillerne havde egentligt lukket døren efter kampen mod Finland, når det handler om diskussionen om at spille videre samme aften efter Christian Eriksens kollaps.

Men der er tilsyneladende en grænse for den danske landstræner. Og grænsen går ved, når der bringes usandheder på bordet.

En sådan en af slagsen er dukket op fra uventet kant.

Frits Ahlstrøm, mangeårig mediedirektør i UEFA og i dag særlig rådgiver for det europæiske fodboldforbund, har i en podcast Bech bag Bolden påstået, at spilletidspunkterne søndag aften blev nævnt på krisemødet efter Christian Eriksens kollaps.

- Jeg ved godt, at det ikke har været ude, at der kunne spilles næste dag kl. 20 eller 21, men jeg ved med sikkerhed, at det blev nævnt på mødet, udtaler Frits Ahlstrøm i podcasten.

Grænsen for Kasper Hjulmand og spillerne går, når usandheder får lov at stå. Derfor retter landstræneren en skarp kritik af Frits Ahlstrøm, der i en podcast har sagt, at det på mødet i forbindelse med Eriksens kollaps blev nævnt, at kampen kunne spilles søndag aften kl. 20 eller 21. Det passer ikke, siger Kasper Hjulmand. Foto: Lars Polsen.

Kasper Hjulmand tager skarp afstand fra den påstand fra Frits Ahlstrøm. På mandagens pressemøde reagerede Kasper Hjulmand meget kontant på meldingen:

- Normalt vil jeg ikke kommentere på det, men jeg kan ikke acceptere usandheder. Min og spillernes grænse går, når usandheder bliver bragt frem, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Det blev ganske enkelt på mødet skåret ud i pap: Vi spiller kampen færdig nu eller i morgen (søndag, red.) kl. 12.00. Der var ALDRIG andre muligheder, vi fik forelagt.

- Jeg kan klare forskellige meninger og holdinger, men jeg kan ikke leve med usandheder.

- Det betyder meget for mig og spillerne, at vi fortæller sandheden om det forløb, siger Kasper Hjulmand og retter siden pilen mod Frits Ahlstrøm.

- Jeg ved ikke, hvorfor Frits Ahlstrøm nævner, at spilletidspunkter søndag aften kl. 20 og 21 blev bragt op på mødet. For Frits var slet ikke til stede på det møde, siger landstræneren.

- Er Frits fra UEFA. Det ved jeg ikke. Vi har jo slet ikke hørt fra UEFA. Jeg kommenterer kun på det her, fordi det direkte er en usand påstand. Usandheder kan ikke florere overfor spillerne og mig. Nu står det klar for alle, hvordan det var. Også for Frits, pointerer Kasper Hjulmand.