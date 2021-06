Hjulmand ikke i tvivl: Sportsligt uretfærdigt

EM i fodbold bliver afviklet i 11 forskellige værtsbyer, og det har medført forskellige rejseplaner og transporttid for de 24 deltagende hold.

Landstræner Kasper Hjulmand har nydt at spille alle tre gruppekampe i Parken i København inden lørdagens ottendedelsfinale mod Wales i hollandske Amsterdam.

Derimod har Wales spillet sine første to kampe i Baku i Aserbajdsjan og den tredje i Rom i Italien inden mødet med Danmark i Amsterdam.

- Der er stor forskel på rejsedage i det her format, og det er svært at planlægge med coronaregler. Hvert land har sine egne coronaregler i forhold til fans og så videre. Det har været umuligt for arrangører at planlægge.

- Men det her med alle de rejser, hvor nogle ikke skal rejse, og andre skal rejse meget, det er skævt, siger Hjulmand.

Wales brokkede sig i kølvandet på 0-4-nederlaget til Danmark over dommeren, EM-formatet og de manglende walisiske tilskuere i Holland grundet strikse coronaregler. Waliserne kaldte turneringen for en joke.

Hjulmand er ikke enig walisernes kritik af dommeren, men de øvrige kritikpunkter kan han bedre følge.

- Jeg forstår godt en del af det. Wales har virkelig rejst mange kilometer rundt omkring og været i Baku og spillet to kampe derude.

- Schweiz havde kamp nummer et og kamp tre i Baku. Det betyder altså noget, hvor meget du rejser, og hvor mange timer du bruger på at rejse i dit døgn.

- Der er ingen tvivl om, at det ikke er helt sportsligt retfærdigt på den del af det, siger Hjulmand.

Danmark skal spille kvartfinale i Baku mod Tjekkiet på lørdag.