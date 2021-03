Hjulmand indblandet i norsk misforståelse

Vi kender det kun alt for godt fra hans tid i FC København. Når Ståle Solbakken holder pressemøde, så har han ofte noget på hjerte og fyrer op under sit helt eget show.

Og den stil fortsætter han tilsyneladende i Norge.

- Journalisterne kom næsten ikke til orde. Igen viste landstræneren sit brændende engagement, lyder det i Nettavisen ovenpå torsdagens pressemøde.

Solbakken brænder igennem på pressemøder - også som norsk landstræner, hvor de nu har oplevet hans form for enetale. Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix

Det var dagen efter debut-sejren mod Gibraltar, men Solbakken havde fokus på sit holds Qatar-protester, men først måtte han lige have styr på en misforståelse.

- Var der nogen af jer, som skrev, at jeg havde sagt, at fodbold og politik måtte adskilles? Da jeg vågnede i dag, havde jeg fået sms'er om, at jeg havde sagt det, men det har jeg ikke sagt. Hvem var det, der skrev det?, siger Solbakken.

Ifølge Nettavisen blev mysteriet hurtigt opklaret.

- Det var nemlig Solbakkens trænerkollega Kasper Hjulmand, der havde udtalt sig om dette og mente, at det er uretfærdigt at lægge for meget pres på fodbolden i denne debat frem for politikerne.

- Nogle havde misforstået det og troet, at det var Solbakkens mening i sagen, lyder det i Nettavisen.

Under opvarmningen havde de norske spillere iført sig en t-shirt, der krævede "respekt". Senere under nationalmelodierne sendte holdet et budskab om menneskerettigheder. Foto: Javier Fergo/Ritzau Scanpix

Hjulmand er ikke helt så offensiv omkring protester mod Qatar, som sin norske kollega. Foto: Jack Guez/Ritzau Scanpix

Kasper Hjulmand afviste inden Danmarks kamp mod Israel, at Danmark ville lave en protest som Norge, for han er skeptisk over for landsholdets rolle i den sag.

- Er det rimeligt, at det er de udøvende, der skal tage stilling? Jeg er på linje med Ståle, når det handler om at tale sammen om, hvad vi kan gøre. Hvordan kan vi få flere lande med?

- Hvordan kan vi få samlet os? Men jeg synes også, at det handler om at få fastlagt, hvor ansvaret ligger, sagde Hjulmand, og mens danskeren ikke bryder sig om sport og politik sammen, så kan Solbakken godt lide den snak.

På pressemødet torsdag kom der efter Hjulmand-misforståelsen en lang enetale fra Ståle Solbakken om Qatar, uden at journalisterne fik lov at stille spørgsmål.

- Det er verdens største sportsarrangement sammen med OL. Politik og sport har altid hørt sammen og vil altid høre sammen.

- Det er ikke det norske landshold alene, der skal redde verden, og det, tror jeg, er en lille misforståelse.

- Vi gør det inden for de rammer, vi kan, og med 20 måneder frem mod VM er det en gylden mulighed for FIFA til at lægge stort tryk på Qatars myndigheder.

- Det er nu, det begynder at brænde, og det er en grund til, at det kommer op nu og ikke gjorde det i 2011, 2012, 2013 og 2014, siger Solbakken.

'Human rights - on and off the pitch' stod der på de norske trøjer under nationalsangen, og siden har Tyskland fulgt efter og gjort det samme i protest mod værtsnationen Qatar, hvor mange tusinde mennesker er døde i VM-forberedelserne.

