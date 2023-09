Hjulmand indrømmer: Har lært af min fejl

Han blev det helt store tema på det danske landsholds seneste udebanetur. Mohamed Daramy.

Frasorteringen af ham forud for opgøret mod Slovenien førte til et ramaskrig i de danske medier, men nu er den driblestærke kantspiller tilbage på A-landsholdet igen.

Og det er helt uden dramatik.

Det forsikrer Kasper Hjulmand på pressemødet i Helsinki forud for søndagens nøglekamp mod Finland i EM-kvalifikationen.

- Jeg har ikke talt med ham nu her. Vi talte sammen, efter det skete i Slovenien. Den sag var ikke en sag - ikke for mig eller for Daramy. Den blev talt ud med det samme, og så har vi ikke talt mere om det, for der er ikke nogen sag.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mohamed Daramy (i midten) er igen at finde på det danske A-landshold, efter han blev siet forud for sidste udebanetur. Foto: Kenneth Meyer

Skal være tydeligere

Den danske landstræner indrømmer dog, at han alligevel tager noget med videre fra episoden.

- Ja, jeg har nok lært noget. For hvis man er flere end 23, så er det helt normalt, at man skærer nogen fra, fordi vi kun må skrive 23 ind.

- Så jeg tror, jeg er blevet mere klar over, at jeg skal kommunikere tydeligere, end jeg har gjort før.

Dramaet omkring Mohamed Daramy tog sin begyndelse, da Hjulmand på pressemødet forud for den vigtige kvalifikationskamp mod Slovenien tilbage i juni fortalte, at kantspilleren var blevet siet fra truppen og ikke var rejst med.

Efterfølgende kunne B.T. berette, at landstræneren på et møde havde fortalt Daramy, at han kun besidder to ud af 12 kriterier for, hvad Kasper Hjulmand ser i en god landsholdsspiller.

Det blev efterfølgende blankt afvist af DBU og Hjulmand selv, der forklarede, at der var tale om en misforståelse.

Mohamed Daramy var i første omgang udtaget til U21-landsholdet, men blev fredag skiftet ind i truppen på A-landsholdet, efter Brøndbys Nicolai Vallys måtte forlade lejren med lyskeproblemer.

Sammen med 23 andre spillere er han derfor rejst til Helsinki forud for nøglekampen mod gruppens førerhold, Finland.

Én spiller skal sidenhen sorteres fra og i stedet tage plads på tribunen.

Opgøret på det olympiske stadion mellem Finland og Danmark sparkes i gang klokken 18.00.