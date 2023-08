Hjulmand jubler over Højlund-transfer

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand er ganske begejstret for Rasmus Højlunds skifte fra Atalanta til Manchester United.

Angriberen blev lørdag præsenteret i den engelske storklub.

Rasmus Højlund blev præsenteret som Manchester United-spiller på Old Trafford i forbindelse med en testkamp. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

- Stort tillykke til Rasmus Højlund med et imponerende skifte til Manchester United.

- Det er en meget spændende mulighed, som kommer efter hårdt og målrettet arbejde fra Rasmus, siger Hjulmand til herrelandsholdets Instagram-profil.

- Det glæder jeg mig rigtig meget over på hans vegne, og det er også vigtigt for herrelandsholdet at have spillere i klubber på det allerøverste niveau, hvis vi skal kunne konkurrere med de største nationer, siger Hjulmand.

Foto: Claus Bonnerup

Højlund har fået en femårig kontrakt og bliver blandt andre holdkammerat med landsmanden Christian Eriksen.

Hjulmand sender også en ros til foreningslivet i Danmark efter Højlunds skifte.

- Det er samtidig et stort skulderklap til det enorme arbejde, som græsrødderne og alle de frivillige lægger ude i foreningerne landet over, når en dreng fra Hørsholm kan træde sine første fodboldsko i den lokale barndomsklub og senere gå hele vejen til en af verdens største klubber, siger Hjulmand.