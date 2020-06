Hjulmand klar i mælet: Det burde forbydes

Danske Spil er sponsor for de danske A-landshold, men landstræneren bryder sig ikke om reklamer for bettingfirmaer

Stod det til det danske herrelandsholds nytiltrådte cheftræner, Kasper Hjulmand, var det forbudt at reklamere for betting.

Opsigtsvækkende fordi Danske Spil er sponsor for netop Hjulmands landshold.

Den melding kommer han med i Radio4’s sportsprogram ’Fremkaldt’ med værten Claus Elgaard.

- Jeg synes godt, man kan tale om, hvad der skal til (for at komme ludomani til livs, red.). Hvis det er det, der skal til, er det bedre, end det er nu.

- Jeg har set masser af skæbner og arbejdet med masser af spillere. Også store stjerner, som vi alle kender, som ikke har flere penge, fordi de er blevet fanget af det (betting, red.).

- Og det skal ikke være sådan, at vi som branche er med til at opfordre til det. Det lyder mærkeligt, siger Kasper Hjulmand i programmet, som du kan høre i sin fulde længde her.

Han bliver direkte spurgt, om han mener, at reklamer for spil og betting burde forbydes. Svaret er kort og præcist:

- Ja!

Danske Spil har sponsoreret såvel det danske herre- som kvindelandshold siden 2017, hvor de overtog pladsen fra en anden spiludbyder, Tipico.

Ekstra Bladet har været i kontakt med presseafdelingen hos Danske Spil. De har ingen kommentarer men henviser til Dansk Boldspil-Union.

Aftalen mellem DBU og Danske Spil løb i første omgang til og med EM-slutrunden i år. Men med udsættelsen af slutrunden til næste sommer er aftalen ifølge kommunikationschef i DBU, Jakob Højer, forlænget til 2021.