Hjulmand: Landsholdskonflikt vil være ødelæggende

Der er endnu ikke fundet en løsning på den konflikt mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen inden Danmarks landskampe mod Slovakiet og Wales i den kommende uge.

Men det vil være ødelæggende for dansk fodbold, hvis der ikke findes en løsning på konflikten, mener FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand.

- For dansk fodbold i sin helhed vil det være ødelæggende. Det gælder alt lige fra talentudvikling til børnefodbold og til hele udviklingen.

- Vi er jo i et system, hvor alt hænger sammen, lige fra landsholds- til græsrodsfodbold, siger FCN-træneren.

- Det vil betyde ekstremt meget for hele stemningen i dansk fodbold. Vi går og ryster på hovedet over det her. Fodbold er til for befolkningen, for fansene.

Foto: Tycho Gregers/Ritzau

- Vi har brug for kontakt til dem, i stedet for at de siger "det her gider vi ikke, for det er en børnehave", tilføjer han.

Kasper Hjulmand opfordrer til, at man står bedre sammen i dansk fodbold, for det vil ifølge ham være katastrofalt, hvis det ender med en konflikt.

- Jeg kan ikke forstå, at det skal komme hertil. For vores land er det så vigtigt, at vi ikke står på nogle søjler, at vi er et samlet land, og at parterne skal kunne arbejde sammen, for ellers har vi ikke en kinamands chance.

- Vi har ikke så mange penge, og vi er ikke så stort et land, og vi har sindssygt meget brug for midler til talentudvikling, og til at holde tingene kørende.

- Men samtidig skal der også være ret og rimelighed i det. Det vil være en katastrofe, hvis det ender med konflikt, siger han.

Senest søndag klokken 18 skal spillerne meddele DBU, om de møder op i landsholdslejren mandag.

Striden mellem parterne handler blandt andet om, i hvor stor udstrækning spillerne skal stå til rådighed for DBU kommercielt.

Se også: OB boykottet i tæt Superliga-kamp

Se efter FCM og Brøndby: FCK lyser som et neonlys

Se også: Tøffe står fast efter fejlskud: Her er tre nye påstande