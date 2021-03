Hjulmand løfter sløret: Sparer stjernerne

Landstræner Kasper Hjulmand varsler ændringer. Mange ændringer når Danmark søndag møder Moldova i Herning.

Det handler om at dosere den fysiske belastning hos spillerne med tre landskampe på seks dage. Derfor skal hele truppens bredde i spil til søndagens opgør, hvor Danmark skal vinde en klar sejr over fodbold-miniputterne fra Moldova.

På Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt Simon Kjær, Pierre Emile Højbjerg og Yussuf Poulsen vil være nogle af de spillere, som landstræneren påtænker at spare søndag, siger han:

- Det kunne godt være, at Simon, Pierre og Yussuf er nogle af dem, som bliver sparet. De har spillet mange kampe gennem mange uger, så vi skal virkelig tænke os om med tre landskampe på seks døgn, forklarer landstræneren.

Kasper Hjulmand ser positivt på muligheden for at rotere i sin store trup på hele 25 spillere, fordi det handler om at holde alle friske. Og allerede onsdag venter gruppens sværeste udekamp mod Østrig.

- Jeg stoler på min trup. Uanset hvem jeg sender på banen, er der tale om kvalitetsspillere.

- På den måde har jeg ingen problemer med at rotere blandt spillere. Den øvelse klarede vi også fint i efteråret, forklarer Kasper Hjulmand og henviser til de otte kampe, som landsholdet spillede på blot to måneder i slutningen af 2020.

Mikkel Damsgaard ser ud til at få en rolle mod Moldova søndag i Herning. Han har haft en god periode for Sampdoria i starten af året. Foto: Lars Poulsen.

Damsgaard presser sig på

Det ligger i kortene, at Jannik Vestergaard skal have spilletid søndag, lige som spillere som Jens Stryger Larsen, Lasse Schöne, Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen banker på til en startplads.

Kasper Hjulmand løfter i hvert fald lidt af sløret, hvilke planer han har med Mikkel Damsgaard.

- Mikkel har været involveret i 24-25 kampe i Sampdoria, hvor han har vist sit værd. Specielt i januar og februar har han haft en stor opblomstring.

- Han kan spille i små områder og samtidig være en proptrækker mod hold, som står lavt (læs Moldova, red.).

- Mikkel har bestemt en chance for at få spilletid mod Moldova - men det har alle i truppen, siger Kasper Hjulmand.

Kampen mod Moldova spilles i Herning søndag kl. 18.00. Den bliver afviklet uden tilskuere.

100 millioner kroner? Ja, sgu' da!

Iskold helt: Brøndby-fans kan bare snakke

Hjulmand indblandet i norsk misforståelse