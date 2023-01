Hjulmand nægter fortsat: - Det ville ikke være seriøst

Han har gang på gang takket nej til at stille op til interview med Ekstra Bladet oven på VM-skuffelsen.

Men efter SPORT 2022 i Boxen i Herning kom der pludselig et nik fra den danske landstræner Kasper Hjulmand, da Ekstra Bladet spurgte, om han havde tid til et par spørgsmål.

Alligevel kunne han stadig ikke give et klart svar på, om han kommer til at fortsætte i jobbet som landstræner - og de danske fans må dermed fortsat væbne sig med tålmodighed om lige præcis det spørgsmål.

- Jeg kan sige, at jeg har kontrakt til 2024, og jeg er stadigvæk superglad og stolt. Jeg kan også sige, at vi har arbejdet hårdt, lige siden vi kom hjem, og det gør vi stadig januar ud, siger Kasper Hjulmand.

- Jeg synes, det er vigtigt, at vi arbejder i bund. Så det er det, der er at sige om det.

Kasper Hjulmand sammen med landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg, der lørdag aften blev kåret til årets mandlige fodboldspiller. Foto: Claus Bonnerup

Men hvorfor ikke melde klart ud om, hvad du vil i forhold til at fortsætte eller ej?

- Jeg har jo hele tiden sagt, at jeg ikke løber nogle steder. Jeg har kontrakt, jeg er super stolt, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi allesammen skal arbejde hårdt for at finde ind til kernen og sørge for, at vi slår tilbage for fuld kraft. Så det har ikke noget med, hvad jeg vil at gøre. Overhovedet.

- Jeg vil gøre alt, jeg overhovedet kan, og jeg har rejst mig fra andre nederlag, og vi ... holdet kommer 100 procent sikkert til at stå rigtig stærkt også her i 2023. Det handler ikke om, hvad jeg vil. Det handler om, at jeg synes, det er seriøst arbejde, når vi nu skuffede, som vi gjorde, at arbejde helt ind til kernen.

- Du har talt om evalueringsmøder for at finde helt ud af, hvad det var, der gik galt under VM ...

- Vi skal hele vejen rundt igennem januar måned. Og det kommer ikke til at være sådan, at vi laver et pressemøde og siger 'her er svaret på, hvad der gik galt med to streger under'. Men internt er det ekstremt vigtigt at finde ud af det, vi kan og lægge en stærk plan for 2023. Det er det, det handler om.

Kasper Hjulmand mener, at det ville være useriøst, hvis han fredede sig selv oven på dårlige VM-præstation. Foto: Claus Bonnerup

Men er det, fordi du ikke kunne kapere det i starten, eller hvad er årsagen?

- Personligt synes jeg ikke, det er seriøst at sige, at alt er godt, og at jeg selvfølgelig fortsætter alle, når vi præsterede, som vi gjorde.

- Jeg er her ikke for at få et job. Jeg trækker vejret ind, når jeg har det her job, og jeg lukker luften ud igen, når jeg engang slipper det. Men jeg arbejder igennem, mens jeg er her. Men når vi præsterede, som vi gjorde, så er det vigtigt, at alt kommer med.

- Men DBU har jo meldt klart ud, at de gerne vil have, at du fortsætter. Kan du forstå, at folk undrer sig over, at du ikke melder lige så klart ud?

- Jeg har en kontrakt, og det er den, jeg forholder mig til. Jeg har aldrig løbet væk fra noget, men jeg synes også, det er vigtigt at finde ud af alt, der er at finde ud af. Og det er det, vi arbejder igennem i løbet af januar. Det handler ikke om mig, det handler om holdet.

Kasper Hjulmand har kontrakt med DBU til og med EM-slutrunden i 2024.