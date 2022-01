Hjulmand og Frank har firma sammen

Kasper Hjulmand og Thomas Frank har siden 2018 ejet et selskab sammen. Hverken landstræneren eller DBU mener, at der er tale om en interessekonflikt

Landstræner Kasper Hjulmand og Brentford-træner Thomas Frank er ikke bare gode bekendte. De er også forretningspartnere.

Ekstra Bladet kan således fortælle, at de siden 2018 sammen har haft selskabet Sports Advisors ApS, hvor de i 2020 havde et resultat efter skat på omkring 630.000 kr.

DBU-formand Jesper Møller udtalte ellers tilbage i 2019, at man i DBU holder fokus på åbenhed, og at good governance og åbenhed er den eneste rigtige vej for dansk og international idræt.

Derfor undrer det også formanden for Transparency International, Jesper Olsen, at DBU ikke har offentliggjort den økonomiske interesse mellem de to trænere.

- Når man sætter sig i sadlen på den høje hest, som DBU gør med de her udtalelser, så synes jeg, at der bør følge en 'code of conduct' med, hvor ledende medarbejdere og folk med betroet magt offentliggør deres økonomiske interesser, siger han.

Selv mener Kasper Hjulmand ikke, at der er tale om en interessekonflikt.

- Jeg har aldrig tænkt en tanke i forhold til det her.

- Der er ingen aktiviteter i det (selskabet, red.), så det har ingenting med hinanden at gøre. Jeg synes, man skal være meget skeptisk i sin tilgang til tingene, hvis det er det, man ser, siger landstræneren.

Materiale til børnetrænere

Kasper Hjulmand fortæller til Ekstra Bladet, at aktiviteten fra regnskabet i 2020 kommer fra, at han og Frank har frasolgt deres andel i den virksomhed, som skulle lave materiale til børnetrænere, og at de blot mangler den sidste rate, før de lukker selskabet.

Han fortæller også, at DBU var informeret om selskabets eksistens, da han i sin tid blev ansat af fodbolddirektør Peter Møller.

- Jeg fortalte ham om, hvad vi havde af intentioner, og det var sådan set fint. Der var ikke noget i det, siger Hjulmand.

Det bekræfter Peter Møller overfor Ekstra Bladet.

- Det er fuldt åbent. Det har han oplyst mig om, og det står i hans aftale. Der står også, at han gerne må holde foredrag og skrive en bog, som han var i gang med på det tidspunkt. Så jeg ser ingen problemer overhovedet, siger Peter Møller.

- Vi har ingen aktivitet

Og selvom Thomas Frank er den træner, der leverer flest spillere til landsholdet, mener Kasper Hjulmand ikke, at det ser besynderligt ud, at de har en økonomisk relation.

- Du mener ikke, at det er uhensigtsmæssigt, at du skal vurdere hans spillere objektivt, imens I har en økonomisk relation til hinanden?

- Det er ikke hans spillere, og det er ikke mine spillere, så nej. Der er slet ikke nogen tanker i det. Synes du, jeg har taget en Brentford-spiller for meget med, spørger Hjulmand.

- Om jeg synes det?

- Ja, det er dig, der interviewer mig. Du insinuerer lidt, at jeg kunne finde på at udtage spillere til landsholdet ud fra et eller andet. Er det det, du siger?

- Nej, jeg insinuerer ikke noget. Jeg spurgte dig, om du synes, det er uhensigtsmæssigt?

- Jeg har aldrig tænkt en tanke i forhold til det her. Jeg havde tænkt at lave noget for børnetrænere, og det er ikke gået, og vi har ingen aktivitet.

Thomas Frank er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

DBU: - Ingen problemer

Peter Møller er helt uenig i kritikken fra Transparency International. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Da Ekstra Bladet i første omgang retter henvendelse til DBU's presseafdeling, får vi besked på, at Hjulmand og Franks selskab ikke har noget med DBU at gøre.

Men da vi dagen efter selv hiver fat i først Kasper Hjulmand og efterfølgende Peter Møller, får piben en helt anden lyd. Begge er nemlig store fortalere for åbenhed omkring landstrænerens selskab.

Peter Møller er dog rasende uenig i kritikken fra Transparency International, og han anerkender slet ikke præmissen for kritikken.

- Jeg synes, det er ekstremt nedladende og en højrøvet attitude at sige: "Når man sætter sig op på den høje hest". Allerede der har du, hvad han (Jesper Olsen, red.) synes om DBU. Nej, vi har ikke haft intentioner om at offentliggøre det her, fordi der intet problem er i det, siger fodbolddirektøren.

- Er det heller ikke noget, I kunne forestille jer at gøre fremover?

- Men hvad er problemet i det her? Jeg ser slet ikke noget problem.

- Jeg synes, du beklikker både min og Kaspers troværdighed, professionalisme og integritet ved at skrive den her artikel. Det må jeg indrømme, det, synes jeg, er uforskammet.

- Hvordan er det, du synes, jeg beklikker jeres troværdighed?

- Du mener, at Kasper får penge, hvis han eksempelvis udtager en Brentford-spiller, fordi han kender Thomas eller et eller andet. Det er vel det, du prøver at insinuere.

- Er der en grænse for, hvem en landstræner må drive forretning med ved siden af sit hverv som landstræner?

- Mig bekendt har DBU aldrig nogensinde haft en landstræner, der havde et firma med en agent. Så det er jo et hypotetisk spørgsmål. Det er alt efter troværdighed. Der er jo mediehuse og firmaer, der ansætter folk, der har været i fængsel. Det er jo helt op til ens egen troværdighed.