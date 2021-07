Hjulmand om Pierre-Emile: Elsker at se det

Billederne af Pierre-Emile Højbjerg, der bukker sammen i gråd efter 2-1 sejren over Tjekkiet fremstår som en af de mange stærke scener fra det danske EM-landshold den seneste måned.

- Pierre-Emiles reaktion er et rigtig godt billede på, hvad vi har været igennem den seneste måned.

- Det var på en gang et udtryk for lettelse, glæde, eufori og udmattelse, siger Kasper Hjulmand på det virtuelle pressemøde dagen efter den danske triumf i Baku.

Kasper Hjulmand mener, at det er vigtigt spillerne viser følelser og nyder nuet, når de har en succesoplevelse. Foto. Lars Poulsen.

Efter en lang hjemrejse fra Aserbajdsjan begynder Danmark forberedelserne til EM-semifinalen mandag, når holdet for sidste gang træner på det gamle Helsingør Stadion.

Tirsdag er der afrejse til London, hvor Danmark træner på Tottenhams træningsanlæg. Her får Pierre-Emile Højbjerg således hjemmebane for en stund.

- Jeg tror ikke alle ved og forstår, hvad vi har været igennem med det her hold den seneste måned. Jeg elsker at se Pierre-Emile reagere, som vi så på banen.

- For det vi nok har lært og tænkt meget over er, at vi skal være i nuet og nyde det. Vi skal glæde os over det, der lige er sket, forklarer Kasper Hjulmand, der er glad for at se sine spillere har mod til at vise følelser på banen.

Mandag starter forberedelserne til EM-semifinalen mod favoritterne fra England.

- Det bliver en meget svær nød at knække. England er stærkt besat på alle positioner. Og se engang deres bænk, hvad de kan sætte ind, siger Kasper Hjulmand, der tror engelsk landsholdsfodbold har en stor fremtid foran sig.

- Gareth Southgate har gjort det godt. Han har et meget ungt og talentfuldt mandskab. Jeg tror på det engelske landshold de næste seks-syv-otte år. Men jeg tror bare ikke rigtigt på dem i år, siger Kasper Hjulmand med et skævt smil.