Hjulmand om Qatar: Vil ikke bare kigge væk

Om godt halvandet år er Qatar værter for VM i fodbold, og det er en slutrunde, der allerede har mødt massiv kritik.

Tusinder af migrantarbejdere har mistet livet på byggepladser i Qatar i forbindelse med byggerier, der gør Golf-staten klar til blandt andet VM-slutrunden i 2022, og trods gentagne forsikringer om reformer og forbedringer af de fattige arbejderes forhold, har uafhængige organisationer gentagne gange advaret om livsfarlige arbejdsforhold, dødsfald og en lovgivning, der trods løfter om reformer stadig placerer mange migranter i slavelignende arbejdsforhold.

Læg dertil, at der ifølge anklagemyndigheden i New York blev betalt bestikkelse til indtil flere højtstående FIFA-politikere, der tildelte Qatar VM-slutrunden efter en uhørt beskidt valgkamp, og at menneskerettighederne ikke overholdes i Golf-staten trods enkelte indrømmelser i forbindelse med afviklingen af selve slutrunden i 2022.

I de seneste uger har debatten om landsholdets deltagelse igen raset på fuldt blus, efter adskillige norske fodboldklubber lagde hårdt pres på det norske fodboldforbund for at droppe deltagelsen i VM-slutrunden i Qatar, og både Folketingspolitikere og fodboldfans har i Danmark efterlyst et lignende dansk nej til at stille op til VM i Qatar.

Kasper Hjulmand er ingen fan af, hvordan Qatar fik VM-slutrunden, og han er ekstremt bekymret og trist over de mange dødsfald og de tydelige problemer med at implementere de reformer, Qatar har lovet at indføre.

Han er også klar over, at debatten kommer til at fylde i den kommende tid, men han ser ikke en situation, hvor landsholdet og DBU skal træffe en beslutning om at blive væk fra VM-slutrunden i Qatar.

- Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at gå ind i det med åbne øjne. Jeg vil ikke være naiv, kigge væk og bare sige, at jeg er fodboldtræner, og at det derfor ikke har noget med mig at gøre. Jeg har et ansvar for at sætte mig ind i tingene. Det vil jeg blive ved med at gøre. Når vi lige om lidt begynder, har jeg sat mig ind i de ting, folk med ekstremt god styr på menneskerettigheder har fortalt mig, siger Kasper Hjulmand i et stort interview med Tipsbladet og fortsætter:

- Jeg gør, hvad jeg kan for at sætte mig ind i tingene, og jeg har endnu ikke set noget, der gør, at jeg ikke skal være del af det her projekt. Jeg har 15, minimum, betydende kampe i 2021 og 2022, og vi er ikke i Qatar endnu. For at vi kan få diskussionen, skal vi kvalificere os, og der er lang vej.

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

Det er for tidligt at sige, hvad landsholdet gør, hvis det ender med kvalifikation til VM i Qatar. Kasper Hjulmand vil respektere, hvis nogle af de danske landsholdsspillere har tænkt sig at boykotte slutrunden, men det bliver hverken landstræneren eller landsholdet, der træffer beslutning om ikke at deltage.

- Som Helle Thorning-Schmidt sagde på en høring i DBU i januar om VM i Qatar, kan det ikke være meningen, at det i første omgang er spillerne, der skal bære ansvaret. Der må være nogen andre, og om det er DBU's politikere, Christiansborg eller en helt tredje part, det ved jeg ikke. Men det er ikke rimeligt at skubbe spillerne forrest og forlange, at de ordner det, siger Hjulmand.

- Det, der overrasker mig, og som jeg stadig forsøger at forstå, hvorfor det lige er det danske fodboldlandshold, det handler om. Hvorfor ikke vores store virksomheder, der laver forretninger i Saudi-Arabien? Hvad med Caroline Wozniacki, der har spillet tennis i Qatar masser af gange? Alle mulige andre danske sportsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og virksomheder, de er ikke et issue. Men det er det danske fodboldlandshold.

Foto: Matthew Stockman/Getty Images

- De 20 største virksomheder satser på det her marked. Hvad er det så, der gør, at det er Simon Kjær og en række andre fodboldspillere, der skal stille sig op og sige, at de ikke vil spille i Qatar? Store virksomheder har jo et ret detaljeret etisk kodeks, de skal leve op til. Det overrasker mig, at man forventer, at det danske fodboldlandshold har et større ansvar end alle andre i Danmark.

- Der er ingen i Tyskland, der taler om, hvorvidt man skal stille op i Qatar, der er heller ingen debat i Spanien, der har spillet Super Cup i Saudi-Arabien. Man ville aldrig høre en englænder gøre et issue ud af, om man skal stille op i Qatar. Det er et skandinavisk anliggende.

- Udviklingen sker forskelligt, alt efter hvor man er i verden. Vi kan ikke sidde i den del af verden, hvor menneskerettighederne er mest udviklede, og se på alle andre steder i verden og sige, at de ikke gør det godt nok. De er under udvikling. Jeg følger med så godt, jeg kan, og her i marts vil jeg og spillerne gå ind i det med åbne øjne. Vi er oplyste, og så går vi i krig i kampene for at komme med. Indtil nogen fortæller os noget andet, er det det, vi gør.

