Hjulmand overrasker: - Det er megasvært

Det er svært at kommer i tanker om en lettere kvalifikationspulje i nyere tid.

Alligevel varsler landstræner Kasper Hjulmand, at EM-kvalifikationsmøderne med Finland, Slovenien, Kasakhstan, Nordirland og San Marino ikke bliver så lette, som mange nok regner med.

- De fleste siger, at det er verdens nemmeste pulje. Dem skal vi bare køre over. Det er ti kampe, der kan komme til at minde om kampen mod Færøerne i VM-kvalifikationen og Australien. Sådan en 5-4-1-formation, der står lavt, og hvor vi kommer til at have bolden 60-70 procent af tiden, er noget af det sværeste i fodbold, siger Kasper Hjulmand til TV 2 Sport.

Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand referer til udekampen mod Færøerne i september sidste år, hvor Jonas Wind først sikrede 1-0-sejren fem minutter før tid.

Ud over Australien-miseren så er nederlaget i den betydningsløse VM-kvalifikationskamp mod Skotland og nederlaget til Finland efter Christian Eriksens kollaps de eneste tabte kampe mod lavt rangerende lande.

Ellers er det kun blevet til nederlag mod Belgien, England, Frankrig, Holland og Kroatien.

Bookmakerne giver da også kun pengene 1,10 gange pengene igen, hvis Danmark vinder puljen.

Kasper Hjulmand står formentlig i spidsen for Danmark under EM-kvalifikationen. Foto: Lars Poulsen

Det er uvist, om landstræneren havde foretrukket stærkere modstandere, men Kasper Hjulmand ser i hvert fald ikke frem til at møde lande, der parkerer bussen direkte på Parkens nyanlagte græstæppe.

- Det er det sværeste at matche, og sådan har det været i mange år, også for det danske landshold. Der var en årrække, hvor holdene kom i Parken og bare stillede sig helt ned. Det er megasvært at bryde ned. Det skal man forstå. Det er ikke bare noget, man gør, uddyber han over for TV 2 Sport.

Ekstra Bladet forsøgte at få en kommentar fra Kasper Hjulmand, da han gæstede DR's VM-studie lørdag aften, men det havde landstræneren ikke tid til.

Danmark tager hul på EM-kvalifikationen, når Finland gæster Parken 23. marts, men Kasper Hjulmand har endnu ikke givet en garanti for, at han er landstræner til den tid.