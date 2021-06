Hjulmand overrasker: En af mine bedste beslutninger

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.

Næsten alle i den danske trup har været i kamp ved EM-slutrunden, men der er stadig et par stykker, som ikke har været det.

En af dem er FC Københavns Mathias 'Zanka' Jørgensen, og selvom han ikke har spillet endnu, så er landstræner Kasper Hjulmand vild med ham.

Det fortalte han ved søndagens pressemøde i Helsingør.

- Han har været 100 procent professionel igennem hele den her periode. Han er kommet ind og har virkelig steppet op i træningerne.

- Han er kommet op i tempo. Når vi laver 11 mod 11-spil, hvor han hver gang har den 'forkerte' farve, så har han sørget for at få organiseret det hold hurtigt. Han har spillet med høj kvalitet til alle træningerne, sagde landstræneren og fortsatte:

Et enormt øje for fællesskabet

- Han bidrager udenfor banen med humør. Han går hen til vores tre unge musketerer og taler med dem og stikker til dem og hygger sig med dem. Han har et enormt stort øje for fællesskabet.

I forbindelse med udtagelsen af EM-truppen var det netop Zanka, som mange havde lidt svært ved at forstå, men når Hjulmand kigger tilbage på, hvordan det er gået, så er han ikke i tvivl om sit valg.

- Det har været en af mine bedste beslutninger at tage Zanka med, lød det fra Kasper Hjulmand.

Mathias 'Zanka' Jørgensen kan godt spille lige pludselig, fordi der er så meget kvalitet i ham, mener Hjulmand endvidere.

Det samme så man også med Nicolai Boilesen i kampen mod Wales, påpeger landstræneren.