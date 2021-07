Hjulmand rasende

Det skulle være den største aften i Kasper Hjulmand og landsholdsspillernes fodboldliv.

En aften, hvor Danmark spillede sig i en EM-finale for blot anden gang i historien.

Men drømmen og håbet blev ødelagt på et splitsekund af en forkert kendelse fra den hollandske dommer, Danny Makkelie.

Det straffespark, der afgjorde EM-semifinalen, kommer Kasper Hjulmand nemlig ikke til at glemme foreløbig.

For i hans bog var der ikke straffespark. Og spillet burde være stoppet kort før scoringen, fordi der var en ekstra bold på banen.

På den måde var det forståeligt, at landstræneren på en gang var frustreret, irriteret og en smule rasende over den skæbne, som Danmark led ved EM.

- Sådan ødelægger man en kamp på ét minut. Det er irriterende og frustrerende, siger Kasper Hjulmand og uddyber:

- Fem sekunder før Raheem Sterling får det straffespark, som jeg ikke kan se, gør jeg fjerdedommeren opmærksom på, at der er en ekstra bold på banen. Men de reagerede ikke på det, påpeger en frustreret landstræner.

Kasper Schmeichel leverede en storslået indsats, da Danmark røg ud på et forkert dømt straffespark. Foto: Lars Poulsen.

Harry Kane brændte straffesparket, da Kasper Schmeichel gik til den rigtige side. Men den engelske kaptajn var hurtig over returbolden. Han fulgte op og scorede til 2-1, inden de danske spillere nåede ind i feltet.

Ekstra Bladet har også set billeder fra situationen omkring straffesparket, hvor det også ser ud til, at Kasper Schmeichel fik laserlys i øjnene, da Harry Kane skulle sparke.

- Det er hårdt, det her. Og specielt den måde vi røg ud på. Det er synd for gutterne og bittert for os. Nu skal vi bruge lidt tid på at komme ud på den anden side, siger Kasper Hjulmand.