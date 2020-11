Hjulmand reagerer: Udtager ni nye

Set i lyset af de engelske myndigheders strammere krav overfor Danmark, har fodboldlandsholdets cheftræner, Kasper Hjulmand, set sig nødsaget til at udtage yderligere ni spillere til træningskampen mod Sverige.

Det drejer sig om: Jesper Hansen (FC Midtjylland), Oliver Christensen (OB), Alexander Scholtz (FC Midtjylland), Anders Dreyer (FC Midtjylland), Jens Stryger (Udinese), Lukas Lerager (Genoa), Rasmus Falk (FC København), Victor Nelsson (FC København) og Lucas Andersen (AaB).

Følgende spillere forventes i skrivende stund ikke at nå hjem til testkampen mod Sverige:

Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Pierre-Emile Højbjerg.

De er alle bosiddende i England og repræsenterer til daglig engelske klubber, hvorfor der kræves to ugers karantæne til dem af de engelske myndigheder, hvis de har været i Danmark.

Ekstra Bladet kunne tidligere på søndagen fortælle, at de engelske klubber ikke har i sinde af frigive sine spillere, da de dermed vil gå glip af vigtige kampe i Premier League på den anden side af landsholdspausen.

Læs mere om sagen her: Afsløring: Landsholdet i ruiner - syv mand i fare for afbud

DBU-direktør Jakob Jensen fortæller til unionens hjemmeside, at han finder situationen både ’beklagelig og frustrerende’.

- Vi har alle en maksimal interesse i at være ansvarlige overfor både vores egne og andres spillere og trænere. Safety first. Derfor arbejder vi også med meget detaljerede UEFA-regler, både når vi bor, rejser til og spiller landskampe.

- Vi oplever de engelske myndigheders beslutning som for voldsom og vidtgående, da hele set-up omkring landsholdet netop minimerer en evt. risiko. Vi arbejder kraftigt for og håber, at situationen bliver løst så hurtigt som muligt, så vi kan stille med vores stærkeste landshold i de resterende kampe, siger han til DBU's hjemmeside.

Danmark møder onsdag Sverige på Brøndby Stadion i en træningskamp, mens Island kommer på besøg i Parken næste søndag, inden Danmark runder Nations League-gruppespillet af ude mod Belgien næste onsdag.

