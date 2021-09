Hjulmand ryster posen: De spiller fra start

THORSHAVN: Med udsigt til bjerge i horisonten og træhuse op ad skrænterne, kunne rammerne for Danmarks pressemøde før kampen mod Færøerne ikke være smukkere.

Med tre kampe på seks døgn er den vigtigste opgave for Kasper Hjulmand at blande kortene rigtigt.

Der skal skiftes ud, så der er friske ben på banen i alle tre kampe.

Derfor ligner det seks-syv udskiftninger fra sejren over Skotland onsdag.

Det er i øvrigt første gang, Danmark spiller på Færøerne, siden Morten Olsen debuterede som landstræner i august 2000. I den 2-0 sejr fik Dennis Rommedahl i øvrigt også sin debut.

Kasper Hjulmand i samtale med Mohamed Daramy på stadion i Thorshavn, hvor der er udsolgt lørdag med 6500. Daramy ligner en starter mod Færøerne. Foto: Lars Poulsen.

Med et fyldt stadion lørdag – 6500 tilskuere - kommer flere end 10 procent af befolkningen på Torsvøllur for at se David mod Goliat.

Det er en stor kamp for færingerne, der sparede flere spillere mod Israel for at stille stærkest mulige hold mod Danmark.

- Vi ved, vi er favoritter. Vi skal op i tempo, spille med høj intensitet, men det bliver ingen nem opgave, fordi Færøerne er godt organiserede, siger Kasper Hjulmand.

Han ville ikke løfte sløret for, hvor mange han skifter. Eller om han skifter alle markspillerne, som det skete i forårets 8-0 sejr over Moldova.

- Christian (Nørgaard, red.) og Mathias (Jensen, red.) spiller, hvis de altså kan ramme bolden, siger Kasper Hjulmand med et smil.

- Jeg er positivt overrasket over dem, jeg har givet chancen i de forskellige kampe. Når jeg stiller to hold op, så har jeg god kvalitet på alle pladser. Derfor har jeg 100 procent tiltro til alle i truppen, siger landstræneren.

Kasper Hjulmand holdt sig lidt i baggrunden under spillernes opvarmning på Torsvøllur. Foto: Lars Poulsen.

Christian Nørgaard ved ikke, om han skal spille i bagkæden eller centralt. Det ligner mest en rolle på midten, hvor han udelukkende har optrådt i landsholdsregi.

- Jeg har ingen anelse om, hvor landstræneren placerer mig. Men jeg kan også høre, at det afhænger af, om jeg kan ramme bolden, siger Brentford-spilleren.

Hverken Martin Braithwaite eller Kasper Dolberg er med på Færøerne, men de er stadig i spil til tirsdagens opgør i Parken mod Israel.

Daniel Wass tryllede lidt under opvarmningen på Torsvøllur Stadion i Thorshavn. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg oplever, vi har en kæmpe konkurrence på pladserne. Vi har givet debut til 17 spillere, har haft 16 forskellige målscorere i gældende landskampe i 2021. Det fortæller noget om den bredde vi har fået, pointerer landstræneren.

Danmark kan stille i følgende opstilling mod Færøerne:

Kasper Schmeichel – Victor Nelsson, Simon Kjær, Joachim Andersen – Rasmus Nissen Kristensen, Christian Nørgaard, Mathias Jensen, Jens Stryger Larsen – Yussuf Poulsen, Jonas Wind, Mohamed Daramy.